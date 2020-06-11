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Aktüel

7 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kayseri’de çeşitli tarihlerde 7 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen biri kadın 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 12:22:35 -
7 iş yerinden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

Kayseri’de çeşitli tarihlerde 7 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen biri kadın 2 şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.


Edinilen bilgiye göre çeşitli tarihlerde Hoca Ahmet Yesevi, Sahabiye, Erkilet Ertuğrul Gazi, Mimarsinan ve Mevlana Mahallelerinde bulunan iş yerlerinden televizyon çalınması olayları ile ilgili olarak Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda meydana gelen 7 olayın şüphelilerinin H.G. (36) ve Ebru Ö. (30) olduğu tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.


İşlemlerin tamamlanmasının ardından şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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