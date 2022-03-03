7 ilde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 5 ilin tamamında veya bazı ilçelerinde 3 Mart Perşembe günü eğitime ara verildi, Sinop'ta da taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

Denizli

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartlarının insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi. Bu yüzden kent genelinde tüm seviyedeki okullarda yüz yüze eğitime 3 Mart perşembe günü ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Isparta

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışının sabaha kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.

Hava sıcaklığının da gece saatlerinde eksi derecelere düşeceğinin belirtildiği açıklamada, "İl genelinde 3 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim, rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, motorlu sürücü kursları, uygulama eğitim merkezleri, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi. Ayrıca kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin, idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Vali Gökmen Çiçek, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar'da devam eden yoğun kar yağışı ve sabaha doğru oluşacak buzlanma nedeniyle, tüm il genelinde okullar bir gün süreyle tatil edilmiştir. Tüm öğrencilerin, bir günlük kar tatilini kitap okuyarak geçirmesini istiyoruz."

Burdur

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun Vali Ali Arslantaş başkanlığında olağanüstü toplandığı belirtildi.

Kent genelinde yoğun kar yağışı görülmesi nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı bugün Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim okullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verilmesine karar verildiği bildirildi.

Rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların da yüz yüze eğitimlerine bir gün ara verildiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete bir gün ara verilmesine, Burdur merkez ve ilçelerinde fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve 15 altı çocuğu olan kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir."

Konya

Konya'nın 9 ilçesinde kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan karara göre, Beyşehir, Yunak, Doğanhisar, Tuzlukçu, Akşehir, Kadınhanı, Hüyük, Seydişehir ve Bozkır ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle tüm ilk ve orta dereceli okullar ile liselerde bugün uzaktan eğitim yapılacak. Uzaktan eğitim kararı alınan ilçelerde, engelli ve hamile kamu görevlileri idari izinli sayılacak.

Muğla

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle oluşabilecek buzlanma tehlikesine karşı Menteşe ile Ula ilçelerinde taşıma eğitime, Kavaklıdere'de ise temel, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarının tamamında okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla-Denizli karayolunda ekipleri kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşımda zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandığı belirtildi.

Sinop

Sinop'ta yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitim yapılan okullar tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte bugün kar yağışının etkili olmasının beklendiği kaydedildi.

Yağış beklentisi nedeniyle tüm ilçelerde taşımalı eğitime 3 Mart perşembe günü ara verileceği vurgulanan açıklamada, vatandaşlardan buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkati olmaları istendi.