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Aktüel 7 Güzel Okuma projesinin kayıtları başladı
Aktüel

7 Güzel Okuma projesinin kayıtları başladı

Yeniakit Publisher
2024-03-01 14:18:00 -
7 Güzel Okuma projesinin kayıtları başladı

YediHilal Derneği tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen “7 Güzel Okuma” projesinin kayıtları başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilk olarak 2015’te Sakarya Üniversitesinde uygulanmaya başlayan proje, sonraki yıllarda Türkiye’ye yayılarak kapsamı genişletildi. Üniversite gençlerine okuma alışkanlığı kazandırmanın amaçlandığı proje kapsamında Aliya İzzetbegoviç, Anton Çehov, Necip Fazıl Kısakürek, Ahmet Hamdi Tanpınar, Zeynep Gazali, Savaş Barkçin ve Sezai Karakoç’un kitapları okunacak. Gönüllülük esasına dayanan projeye katılım sağlamak isteyenler için çeşitli illerdeki üniversitelerde başvuru stantları kuruldu. Katılım formuna “yedihilal.org” internet sayfası üzerinden, “YediHilal” ve “YediHilal Üniversite” sosyal medya hesaplarından çevrim içi olarak da erişilebiliyor. “Okuduğun Yerden Başla” sloganıyla düzenlenen projeye 10 Mart’a kadar başvuru yapılabilecek.

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