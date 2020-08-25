7 FETÖ şüphelisi böyle enselendi

Türkiye'yi sırtından hançerleyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarından 7'si daha Yunanistan'a kaçmaya çalıştı.

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, kiraladıkları tekneyle Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçen, burada bir gün kalmalarının ardından ise Türk karasularına gönderilen 7 FETÖ şüphelisi yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Foça açıklarında şüpheli bir tekneyi durdurarak, tekne kaptanı ve yanındaki 7 şahsı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

FETÖ'den aranıyorlardı

Yapılan incelemede, teknedeki 7 şahsın Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında arandığı tespit edildi.

Hem teknenin kaptanı hem de FETÖ'den aranan 7 zanlı, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aralarında eski polisler var

1 gece Midilli Adası'nda kalan, ardınan Yunanistan tarafından Türk karasularına geri gönderilen FETÖ'cü hainlerin dördünün eski polis, ikisinin eski öğretmen ve birinin esnaf olduğu öğrenildi.

15 Temmuz darbe girişimi

Türkiye'de devletin kadrolarına sinsice sızan, devlet bilgilerini çalan ve insanları fişleyen hain terör örgütü, 15 Temmuz'da da hain darbe girişimine kalkışarak 251 Müslümanı şehit etti. FETÖ'nün darbe girişiminde 2196 vatandaşımız ise gazi oldu.

Başarısız darbe girişiminin ardından yakalanan FETÖ'cüler hapse tıkılırken, firari durumda olanlar ise yurt dışına kaçarak yargılanmaktan kurtulmaya çalışıyor.