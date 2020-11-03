7 bin 595 kişi çadırlara yerleştirildi, 10 ilçede hasar tespiti bitti! Yaralar sarılıyor

17 binanın yıkıldığı, dün akşam itibariyle 92 kişinin hayatını kaybettiği, 994 kişinin yaralandığı, 106 kişinin ise enkaz altından sağ kurtarıldığı 6,6 şiddetindeki felaketin ardından bir yandan kurtarma çalışmaları devam ediyor, bir yandan da halkın tüm ihtiyaçları hızla giderilerek yaralar sarılıyor. Devletin tüm imkanlarını seferber ettiği bölgede 7 bin 828 kurtarma ekibi, 1111 araçla çalışmalarına devam ediyor. AFAD ve Türk Kızılay tarafından 3 bin 545 çadır, 13 bin 280 yatak, 24 bin 382 battaniye, 57 genel maksat çadırı, 2 bin 657 mutfak seti ve 5 bin 500 uyku seti ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.



Konteyner kentler kuruluyor



6 bölgede toplam 9 bin 985 kapasiteli 1979 çadır kuruldu. Bu çadırlardan 1519'unda 7 bin 595 kişi barınıyor. Toplam 2 bin 59 kapasitesi bulunan 19 özel ve vakıf yurdunda 139, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne ait 15 yurtta da 49 depremzede konaklıyor.



Bornova ve Bayraklı ilçelerinde ikişer alanda toplam 1784 konteynerin kurulması için de çalışmalar sürüyor.



Cuma gününden bu yana Türk Kızılay'ın koordinasyonunda belediyeler ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde 250 bin kişiye sıcak yemek verildi. Depremin ardından İzmir ile tek yürek olan Türkiye’nin dört bir yanından şehre gönderilen yardımlar da Kültürpark Fuar Alanı'nda ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.



Konutlar 1 yılda teslim



TOKİ'nin en geç 1 ay içinde depremzedeler için yapılacak konutların inşaatına başlayacağını duyuran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şunları söyledi: "Elazığ, Malatya ve Giresun'da olduğu gibi 1 yıl içinde, sağlam, güvenli konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 942 personel ile hasar tespit çalışmalarını sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 bin 424 binada, 33 bin 434 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmalarını yaptık. Acil, ağır hasarlı ve yıkık bina sayımız 58'e ulaştı. Toplam bağımsız bölüm sayımız ise 1572. Az hasarlı 397 bina, orta hasarlı 66 binamız var. Vatandaşlarımıza, muhtarlarımızla koordinasyon içinde hasarlı binalara ilişkin bilgilendirmeler yapacağız. Valiliğimizin internet sitesinde binaların hasar durumlarına göre yapılması gerekenler yer alacak. Bir taraftan da yıkım çalışmalarımızı başlattık. Dün itibarıyla 2 binada yıkım çalışması başlatıldı. 1 ay içinde bu yıkım süreçlerini vatandaşımızla sonuna kadar götürmeyi planlıyoruz."



Vatandaşlara yurt çağrısı



Seferihisar'da tsunamiden zarar gören esnafa kısmi ödemelerin başlatıldığını, ödemelerin kaymakamlık eliyle yapıldığını aktaran Kurum, vatandaşlara da çadırlardan ziyade kamu misafirhanelerinde kalmalarını tavsiye etti. Kurum, şöyle devam etti: “Steril, sıcak ve her türlü yemek ve barınma ihtiyaçlarını giderebilecekleri misafirhanelerimiz var. 7 bin 600 kapasite var ama sadece 139 vatandaşımız kalıyor. Vatandaşlar, valiliğimiz, AFAD ve muhtarlarımıza misafirhaneler için başvurabilir. Bölgeye 3 bin 500 çadır sevk edildi. Bunlardan 2 bini kuruldu. Çadır ihtiyacı olanlar muhtarlara başvursun. Vatandaşlarımızın daha sıcak alanda barınmalarını sağlamak amacıyla konteyner kentler kuruyoruz. Bayraklı'da Ziraat GYO'ya ait 46 bin 300 metrekarelik alana başlanan 1000 kişilik konteyner kentimiz 20 gün içinde tamamlanacak."



Tüm imkanlar seferber edildi



Devletin İzmir'de tüm imkanlarıyla seferberlik içinde olduğunu kaydeden Kurum, "Devletimizin şefkat eli milletimizin, vatandaşımızın üzerindedir. Enkaz altında bir vatandaşımız bile kalmayana, vatandaşlarımız sıcak yuvalarına kavuşana kadar burada olacağız" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da, 5 milyon lira ayrılan sosyal yardımların, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ödeneklerine ilaveten bir 5 milyon lira daha artırıldığını duyurdu.



İkinci el yardım göndermeyin



Bakanlık olarak psikososyal destekten sorumlu olduklarını belirten Selçuk, "İki mobil sosyal hizmet merkezimiz, İzmir'de depremden etkilenen vatandaşlarımız adına çadır alanlarında bulunuyor. Depremden etkilenen vatandaşlarımız ayrıca Buca, Konak, Bayraklı ve Bornova sosyal hizmet merkezlerimizden de hizmet alabilir. Şimdiye kadar 1500 vatandaşla görüşüldü. Kültürpark Fuar alanındaki 11 bin 500 metrekarelik yardım deposunda 300'ü aşkın personelimiz çalışıyor. Depoya ayni yardımları gönderen belediyelerimize, şirketlerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu yardımları hızla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Yardım gönderecek vatandaşlarımız ve kurumlarımızdan ikinci el malzeme bağışını yapmamalarını istiyoruz. Tüm yaraları saracağız. Devletimiz her daim vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek" dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise şunları söyledi: “Hayvanlarla ilgili telef yok. Tarım alanlarında genel bir zarar yok. Balık çiftliklerinde problem yok. Batan, hasar gören başta balıkçı teknelerimizle ilgileniyoruz. En önemlisi İzmir’e su sağlayan 11 baraj ve göletimizde problem olmaması. Hepsinin kontrolleri yapıldı. Enkaz altında kalanlarla ilgili hala ümidimiz var. Bir yandan da devletimiz vatandaşlarının yaralarını sarıyor.”