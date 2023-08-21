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Gündem 7 bebeğin katili hemşireye müebbet hapis cezası
Gündem

7 bebeğin katili hemşireye müebbet hapis cezası

Yeniakit Publisher
2023-08-21 16:53:00 -
7 bebeğin katili hemşireye müebbet hapis cezası

Bir hastanede yeni doğan 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşire müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

 

LONDRA
İngiltere’de bir hastanede yeni doğan 7 bebeği öldürmekle suçlanan hemşire Lucy Letby müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
İngiltere’nin Chester şehrinde 2015-2016 yılları arasında bir hastanenin yeni doğan ünitesinde 7 bebeği öldürmekten ve 6 bebeği öldürmeye teşebbüsten suçlu bulunan hemşire Lucy Letby’ın cezası bugün yapılan duruşmayla belli oldu. Modern zamanların en fazla bebek öldüren seri katili Letby’a mahkeme tarafından müebbet hapis cezası verildi.
Duruşma sırasında konuşan Hakim Goss, Letby’nin eylemlerinin acımasızlığının ve planlanmasının korkunç olduğunu belirtirken, “Bebekleri beslemek ve onlara bakmakla ilgili olan insan içgüdülerine tamamen aykırı bir şekilde hareket ettiniz. Tüm vatandaşların sağlıkçılara duydukları güveni büyük ölçüde sarstınız” dedi. Letby’ye “Davranışlarınızda sadizme varan bir kötülük var” diyen Goss, “Bu duruşma sırasında yaptığınız yanlışın sorumluluğunu soğukkanlılıkla reddettiniz. Pişmanlığınız yok. Hafifletici sebep yok” ifadelerini kullandı.
Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Letby’nin yeni doğan bebeklere insülin enjekte ederek zehirlediği, bazı bebeklere ise hava ve süt enjekte ederek öldürmeye çalıştığı belirtilmişti. Letby’nin öldürdüğü bebeklerden bazılarının ikiz olduğu ve ölen bebeklerden birinin 1 günlük olduğu aktarılmıştı.

 

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