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7 ayrı suçtan aranıyordu... Saklandığı evde böyle yakalandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen operasyonla hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Önder C., saklandığı evde yakalandı.

06 Mayıs 2018 Pazar 22:22
7 ayrı suçtan aranıyordu... Saklandığı evde böyle yakalandı

Kocaeli'nde, hakkında 7 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan şüpheli Önder C.'nin, Zonguldakın Gökçebey ilçesinde saklandığı bilgisi polisi harekete geçirdi. Çevrede başlatılan inceleme sonucu Zonguldak polisi operasyon için düğmeye bastı. Önder C., saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve bir adet sahte ehliyet ele geçirildi. Şüphelinin, Kocaeli'de organize suç örgütü üyesi olduğu ileri sürüldü. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 06 Mayıs 2018 Pazar 22:22
  1. Zonguldak
  2. Kocaeli
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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