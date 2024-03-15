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Gündem 7 asırlık gelenek Ramazan ayının ilk cumasında da yapıldı: Yağmur altında eller semaya açıldı
Gündem

7 asırlık gelenek Ramazan ayının ilk cumasında da yapıldı: Yağmur altında eller semaya açıldı

Yeniakit Publisher
2024-03-15 16:06:00 -
7 asırlık gelenek Ramazan ayının ilk cumasında da yapıldı: Yağmur altında eller semaya açıldı

Bolu’nun tarihi ilçesi Mudurnu’da 700 yılı aşkın süredir devam eden tarihi esnaf duası bu haftada gerçekleştirildi.

 

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır gelenek olarak sürdürülen esnaf duası, Ramazan ayının ilk cuma namazı öncesinde yağmur altında gerçekleştirildi.
Bolu’nun tarihi ilçesi Mudurnu’da 700 yılı aşkın süredir devam eden tarihi esnaf duası bu haftada gerçekleştirildi. Tarihi Mudurnu Çarşı’sında yapılan esnaf duası cuma namazı öncesinde onlarca esnafın katılımıyla yapıldı. Yağmur yağışının altında onlarca esnaf ramazan ayında işlerinin hayırlı ve bereketli olması için ellerini semaya açtı.
Duaya katılan Metin Soygür, “Esnafımızın işlerinin hayırlı ve bereketli olması için 7 asırdır dua yapılıyor. Çok şükür bereketi oluyor. Dua müminin silahıdır. Her şeyi Allah’tan isteyeceğiz. İşlerimizin bereketli olmasını da isteyeceğiz. Bu geleneğimizi de 700 yıldır Mudurnu’da devam ettiriyoruz” dedi.

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