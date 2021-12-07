  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık 7 Aralık korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?
Sağlık

7 Aralık korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Koronavirüs güncel tablo 7 Aralık | Koronavirüs salgınıyla mücadele sürüyor. Vatandaşlar güncel vaka sayısını araştırıyor. Peki, bugün kaç korona vakası var?

Yeniakit Publisher
2021-12-07 21:05:00 -
7 Aralık korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası Mart 2020’de tespit edildi. Sağlık Bakanlığı bu süreçte her akşam güncel vaka sayısını paylaşıyor. Peki, bugün kaç vaka var?

7 Aralık korona tablosu | Bugün kaç korona vakası var?

Son 24 saatte 355 bin 317 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 687 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 366 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,75, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,90 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 160 bin 790 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin her yerinde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hastaları var. Bunların önemli bir bölümünün hiç aşı yaptırmamış veya aşıları eksik kişiler olması tesadüf değil. Aşılı kişilerin hastalığı büyük oranda hafif geçirmesi de tesadüf değil. Geride kalan 10 ayın sonuçlarına güvenin." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mehmet Sami Tuğrul kimdir? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?
Aktüel

Mehmet Sami Tuğrul kimdir? Mehmet Sami Tuğrul neden öldürüldü?

Antalya'da özel öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İhsan Güney, yurdun yemekhanesinde üniversite öğrencisi Mehmet Sami Tuğrul'un (18) başı..
Erkek memurla tokalaşmadı diye...
Dünya

Erkek memurla tokalaşmadı diye...

Almanya’nın Baden-Vürtemberg eyaletinde, Müslüman bir kadının Alman vatandaşlığına başvurusu, mülakat esnasında yetkili erkek memurla tokala..
Savcı Sayan'dan dolar yorumu: Onlar devreye girdi
Ekonomi

Savcı Sayan'dan dolar yorumu: Onlar devreye girdi

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, dolar kurundaki artışla ilgili olarak çarpıcı açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay