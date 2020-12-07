7 Aralık Ana Haber Bülteni: Karantina süreleri değiştirildi

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile koronavirüs bulaşmış kişilerle temas edenlerin karantina sürelerinin değiştiriliği duyuruldu. Bakanlık açıklamasında; "Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır." ifadelerini kullanıldı. Öte yandan PCR'ı negatif çıkan çalışanlar 8. gün iş başı yapabilecekler'

Prof Kara'dan 'Aşı' açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara "Kabaca nüfusun yüzde 60'ını aşılarsak büyük başarı elde ederiz. Yüzde 90'ını aşılarsak artık durdurduk diyebiliriz." dedi.

6 Aralık Koronavirüs verileri

Pazar günü Türkiye genelinde 195 kişi corona virüsünden hayatını kaybetti, toplam can kaybı 14 bin 900’e yükseldi. 174 bin 761 test yapılırken semptom gösteren 6 bin 93 kişiyle birlikte toplam 30 bin 402 yeni vaka tespit edildi.

Sermiyan Midyat'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Koca'ya övgü

ABB'nin Washington eyaletinde çektiği bir videoyu paylaşan oyuncu Sermiyan Midyat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Midyat, "Süper güç dediğimiz ABD'ye geldikten sonra koronavirüse karşı hiçbir önlem almadıklarını gördüm. Ülkemin değerini anladım. Sayın Fahrettin Koca ile Cumhurbaşkanı'nın duyarlılığı takdire şayan." dedi.

AŞTİ'de yatan evsiz adam yetkililerden yardım bekliyor

Geceleri Ankara AŞTİ'de uyuyan 58 yaşındaki evsiz Mahmut Sezai Canbaz, "Ölmeden bir evim olsun istiyorum." dedi.