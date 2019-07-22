7. Akşehir XC Open 2019 Mesafe ve Eğitim yarışması sona erdi

Konya’nın Akşehir ilçesinde 2 gün boyunca devam eden 7. Akşehir XC OPEN 2019 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.

Konya Valiliği, Akşehir İlçe Kaymakamlığı; Konya Büyükşehir Belediyesi, Akşehir Belediyesi, Türkiye Hava Sporları Federasyonu, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü tarafından düzenlenen, 7. Akşehir XC OPEN 2019 Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması ödül töreni Akşehir Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Törende konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yamaç paraşütünün riskli olduğu kadar keyifli bir spor dalı olduğunu belirterek belediye olarak bu tür etkinliklere her zaman destek sağladıklarının altını çizerek tertip komitesine teşekkür etti.

"Akşehir’i havadan görmek daha bir başkaymış"

Başkan Akkaya, “Adrenalini en yüksek olan spor dalı yamaç paraşütüdür diye düşünüyorum. Geçen yıl yapılan yarışmada İnşallah bir gün bizlere de uçmak nasip olur demiştim. Bu yıl bunu gerçekleştirdim. Akşehir’i havadan görmek daha bir başkaymış, çok büyük bir keyif aldım. Tüm yarışmacılarımız gittikleri yerlerde güzelliklerimizi, tarih kokan şehrimizi anlatır diye düşünüyorum. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyduk. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

"İnşallah 2020 olimpiyat yarışmalarından ülke olarak ev sahipliğini biz yapacağız"

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da yaptığı konuşmada “Ülkemizde son aylarda ve son birkaç yıldır farklı branşlarda, özellikle olimpik branşlarda çok ciddi bir atağımız vardır. İnşallah 2020 olimpiyat yarışmalarında ülke olarak ev sahipliğini biz yapacağız. Yamaç paraşütü bizim sorumlu olduğumuz branşlardan bir tanesi. Yamaç paraşütü Anadolu’da daha da yaygınlaştı ve yamaç paraşütü yapılabilir yerleri tespit etmek için Salih Başkanım gibi bu işe ev sahipliği yapan yerel yöneticilerimizi desteklemek noktasında bu etkinliğimiz vesile olsun inşallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yarışma Direktörü Ali Yıldız da yaptığı konuşmada “Bu sene Akşehir’de gerçekten uçuş için gayet güzel ve güçlü bir hava vardı. Daha önceki uçuşlarımda böyle güçlü bir hava hissetmemiştim. Yine burada yerel yönetimlerin her geçen gün spora daha da ılımlı yaklaşması, bizimle birlikte olmaları ve uçmaları uzun vadede bizler açısından çok yararımızadır. Şansımıza Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın da ödül töreni programımıza katılması bizleri daha da heveslendirdi. Özet olarak seminerinden, yarışmasına, toplama hizmetinden kapanış törenine kadar bu etkinliğin eksiksiz yerine getirildiğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ ise “Gece gündüz benimle birlikte olan kulüp arkadaşlarım var, yöneticilerimiz var. Biz hepimiz biriz ve bir hareket ediyoruz. Yarışmalarımızda bize destek olan arkadaşlarım ve özellikle kurum ve kuruluşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

Erkekler Genel Klasmanda Dereceye Giren Yarışmacılar: 1. A. Emrehan Tüzün, 2. Emre Koca, 3. Serdar Yavuz

Bayanlar Genel Klasmanda Dereceye Giren Yarışmacılar: 1. Elif Türkyılmaz,2. Yasemin Gönen, 3. Aylin Öztürk

Takımlar Genel Klasman: 1. Dehalk - Dokuz Eylül Üniversitesi, 2. Anka, 3. Gazi.

Dereceye giren yarışmacılara madalya ve kupalarının protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekildi. Törene, Spor Genel Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Eyüp Yılmaz, Türk Hava Sporları Genel Sekreteri Mehmet Duran, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü Başkanı Hüdaverdi Bozdağ, Yarışma Direktörü Abdullah Yıldız, yarışmanın sponsoru olan firmalar ile çok sayıda izleyici katıldı.