"6'sını toplasan Erdoğan'ın zekatı etmez"

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Kayseri'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; önceki dönem teşkilat mensupları ile buluşma programına katıldı.

Burada düzenlenen basın toplantısında konuşan Oktay; İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara da şifa diledi.

Hükümet olarak Türkiye'nin terörle mücadelede bağımsızlığını kazanması ve kimseden izin almaması için politikalar geliştirdiklerini kaydeden Oktay; F-35'ten daha fazla özellikleri olan yerli savaş uçaklarını 2023'te havalandıracaklarını kaydetti.

Millet İttifakı'nı eleştiren Oktay konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Yüzyılı diye ifade ettiğimiz gelecek yüz yılı nasıl oluşturacağımızı birlikte geliştirelim, altını birlikte dolduralım dedik. Bunun için beraberiz. Enerjideki bir başka bağımlılık alanımız buydu, uluslararası vesayetle mücadelede. Burada da önce içerideki vesayet sonra dışarıdaki vesayetle mücadele ettik. Zaten biz yüz yıldır enerjide yoğun bir arayış içerisindeyiz ama ortada bir şey yok. Her türlü araştırma yapıyorsunuz petrol yok, doğalgaz yok. Bütün her şeyiyle yüzde 100 dışa bağımlı bir ülkeyiz. Bu günkü mücadelelere baktığınızda da yine enerji ve ekonomi başta gelen unsurlardan. Orada da yerlileşme ve millileşme ihtiyacı hissettik. Sismik gemilerimizle birlikte sondaj gemilerimizi aldığımızda sesimiz biraz daha gür çıkmaya başladı. Yine sonuç alamayınca kendi araştırma metotlarımız ve yöntemlerimiz ve kendi insanımızı da aldığımızda sonuç almaya başladık. İlk sonuç Filyos'tan geldi. Ama içerideki Kılıçdaroğlu ona da inanmadı. Gözleriniz içinde, yanıyor orada. Bulunan bir doğalgazdan bahsediyoruz, sevinin. Bu sizin, milletin kaynağı. Ona da üzüldüler. Türkiye'de olan herhangi pozitif olaydan dolayı bir konuda memnun olmaz mısınız? Bir şeyden de mutlu olun. Milletin bir ferdi olmak; milletin üzüldüğüyle üzülmek, sevindiğiyle sevinmektir. Bir tanesiyle de sevinin. Bunlar dalga geçiyorlar. Şimdi birkaç ay sonra geliyor, kendi evlerinde yakacaklar. Kılıçdaroğlu da yakacak. O zaman da başka bir bahane bulurlar, inanmazlar. Zaten inanamazlar, inanmamaları normal. Çünkü onların hafızası buna yetmez. Birkaç bin metre derinlikten herhangi bir enerji kaynağını bulup Türkiye'nin kendi imkanlarıyla çıkarması, başka ülkelerin 5-7 yılda kullanıma sokabileceği bir projeyi 2 yılda milletin hizmetine sokabilmesini anlamaları mümkün değil. Bunu anlayabilmeleri için Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider vizyonuna sahip olmaları gerekiyor. 6'sını da, 7'sini de toplasanız değil Recep Tayyip Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan'ın zekatı bile etmez."