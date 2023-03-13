6’lı masayı küresel tefeciler kurdurdu

Hayatının büyük bölümünü geçirdiği yurt dışında dünyayı yöneten küresel çetenin yüzünü yakından görmüş, analizleri milyonları derinden etkileyen Stratejist İbrahim Ufuk Kaynak, türlü fırıldak ve entrikalarla kurulan altılı masanın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu cumhurbaşkanı adayı ilan etmesiyle hareketlenen siyaset ortamını Akit için analiz etti.

Bunun adı şeytan düzenidir

Dünyayı ‘küresel finans çetesi’ denilen yapının elinde tutarak şekillendirdiğini belirten Kaynak, şunları anlattı: “Bizim bunun dışında olduğumuzu düşünmek zavallılık olur. Diğerleriyle aramızdaki fark, bizim içimizdeki yöneticilerin bu işin farkına varması ve direnmeye başlamasıdır. Yapı şöyle işler; ABD bütün gücü her şart altında elinde tutmak ister. Bir ticaret yolları, iki enerji yolları, üç hammadde kaynakları. Bunun için ülkelerin yönetici kadrolarını, o kadrolara danışmanlık yapacak olan akademik kadroları, bilinçli bir şekilde kurgular. Bunların en fazla önem verdiği ülkelerden bir tanesi de Türkiye’dir. Direnmeye çalışan yönetimi yapının içerisine tekrar almak için bilimsel bir kıskaça alınır. Türkiye şu anda bu kıskacın ortasına alınmış durumdadır. Hayatları boyunca yan yana gelip bir sofrayı paylaşmayacak olan, birbirine her şeyi zıt insan grubu bir amaç için bir araya geliyorsa, bunun adı şeytan düzenidir.”

Erbakan resminin önünde LGBT

6’lı masada yaşanan adaylık krizinin bastırıldığını hatırlatan Kaynak, şunları dile getirdi: “Necmettin Erbakan’ın kurduğu Saadet Partisi Genel Merkezi’nde, üstelik Erbakan’ın duvarda asılı resminin önünde, LGBT destekçileriyle, marjinal siyasi görüş sahipleriyle bir araya getirilen grubun önünde CHP lideri Kılıçdaroğlu adaylık açıklamasını yaptı. Meral Akşener, iki gün önce söylediği ağır lafların hepsini sadece iki gün içinde geri yuttu. Kim bunları yaptırdı sorusunun cevabı, hepsini bir yere toplayandır. Muhazakar Karamollaoğlu, milliyetçi Akşener, eski başbakan Davutoğlu ve bakan Babacan, ne iş yaptığı bilinmeyen Uysal... Hepsini kontrol etmeye çalışan terör örgütüne sırtını dayayan Kılıçdaroğlu ve terör örgütünün siyasi uzantısı HDP. İşte bu ittifak böyle benzemezlerden oluşturulmuş. Bu nedenle şeytanı uzaklarda aramayalım.”

PKK ve FETÖ ümidini buna bağlamış

Seçimin önemine değinen Kaynak, şöyle devam etti: “Türkiye gerçek anlamda bir kader seçimine gidiyor. Bir tarafta 300 yıldan sonra kendi silahlarını yerli ve milli olarak üreten bir yapı. Ülkeyi uçtan uca imar eden, hizmete doyuran bir liderlik. Küresel finans çetesine karşı ‘azdan az, çoktan çok gider’ diye haykıran bir siyasi irade. ‘One minute’ ile kendisini dokunulmaz sananları tir tir titreten, Türkiye’yi şaha kaldıran liderlik Diğer tarafta; PKK ve FETÖ bütün ümidini bir grup kifayetsiz muhterise bağlamış, bekliyorlar. Türk dış siyasetini 180 derece değiştireceğim diyen adam, yanındaki altı, yedi, sekiz kişiyle beraber Türkiye’yi Libya’dan çıkaracak, Katar’dan uzaklaştıracak, Karabağ’da Azerbaycan’a destek verdiğimiz için dava açacak, Suriye ve Irak’ta yapamadıkları terör devletinin kuruluşunu Ankara’da yapmaya kalkacak bir yapı. ‘Madem sen Suriye ve Irak’ta bize terör devleti kurdurmuyorsun, ben o yapıyı Ankara’da kurdurayım da gör’ diyen bir anlayışa teslim olmuşların kurduğu ittifak. Seçim yarışı bu iki ittifak arasında geçecek.”