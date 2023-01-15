6'lı Masa'ya tokat gibi cevap: Böyle bakkal bile yönetilemez

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, altılı masadakilerin vadettiği yönetim tarzının, "açık bir yönetilmezlik sistemi olduğunu" belirtti.

Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, altılı masada herkesin genel başkan sıfatıyla oturduğunu ifade etti.

Altılı masadakilerin, içlerinden birini başkan kabul etmedikleri gibi Cumhurbaşkanı adaylarını da başkan kabul etmeyeceklerini, herkesin eşit olduğunu, eşit imza ve eş güdüm kuruluyla ülkeyi birlikte yöneteceklerini söylediklerine dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Çift başlı yönetime izin veren parlamenter sistemde çok bedel ödemiş ve bu yüzden hükümet sistemini değiştirmek zorunda kalmış Türkiye'nin, başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanlı bir yönetim sisteminde daha ağır bedeller ödeyeceği tartışmasızdır. 6 veya 7 eş başkanlı bir yönetimde, istişarede ihtilaf halinde son sözü söyleyecek veya herkesin kararına uyacağı bir başkan olmadığı vakit hiçbir ihtilaf çözülebilir mi? Başkansız ya da 6 veya 7 eş başkanla bir dernek, şirket, bakkal bile yönetilemezken Türkiye yönetilebilir mi?

Altılı masadakilerin vadettiği yönetim tarzı, açık bir yönetilmezlik sistemidir. Herkesin kendini eşit baş, başkan kabul ettiği bir masadan kolay kolay uzlaşma, karar çıkmaz. Böyle bir masadan çıksa çıksa ihtilaf çıkar, kavga çıkar, kriz çıkar, kaos çıkar, istikrarsızlık çıkar."

"Kukla cumhurbaşkanı"

6'lı Masa'nın küçük ortağı Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu masanın Türkiye'yi yönetmeyi planladığı sistem ile ilgili katıldığı bir canlı yayın programında açıklamıştı.

Davutoğlu, 6'lı masanın 10. toplantısının ardından yaptığı bir konuşmada, "Cumhurbaşkanı içeriden ya da dışarıdan olsun, genel başkanlar doğrudan karar süreçleri içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. Genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak" ifadelerini kullanmıştı.

Davutoğlu'nun önerisine sosyal medyada "Kukla Cumhurbaşkanı" benzetmesi yapılırken hem hukukçular hem siyasetçiler hem de vatandaşlar sisteme yoğun tepki göstermişti.

"Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar"

Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda sistem önerisini yineleyerek seçilecek Cumhurbaşkanının tek başına karar veremeyeceğini ifade etti.

Davutoğlu, "Biz yaklaşık birkaç toplantıda şu temel sorunla ilgilendik; acaba genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı olsun mu diye uzun istişareler yaptık. Genel başkanlar Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaklar" sözlerini kullandı.

"Kabinede olacağız"

Davutoğlu, "Biz sorumluluğu paylaşmak adına kabinede olacağız. Cumhurbaşkanı seçip, bütünüyle onu kamuoyunun karşısına muhatap kılıp, kendimiz kenara çekilmeyeceğiz. Yetki sahibi olunca sorumluluk sahibi de olunur. Önce Cumhurbaşkanı olacak arkasında 6 tane ya da 5 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Halk bilecek ki, 5 ya da 6 genel başkan onun yanında." dedi.

6'lı Masa'dan "kriz" vaadi

Ahmet Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının 'Ben sizin sözünüzü dinlemiyorum' dediği zaman kriz çıkacağını söyledi. Davutoğlu, seçtikleri Cumhurbaşkanının masanın mutabakatlarına uyması gerektiğini belirterek "Cumhurbaşkanı Meclis desteğini kaybeder ve ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır" şeklinde konuştu.

Davutoğlu, 6'lı masada olan partilerin hepsinin en az bir bakanlık ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı alacağını söyledi.