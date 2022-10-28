6’lı masaya ‘Rüya görmeyin’ çağrısı! Ali Babacan'ın paçaları tutuştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Habertürk canlı yayınında 6’lı masaya uyarılarda bulundu.

Oy oranlarının düştüğünden haberdar olan Babacan, masa ortaklarına çağrı yaparak birlik olmaları gerektiğini söyledi.

Korkusu sözlerine yansıyan Babacan’ın açıklamalarının satırbaşları:

“Altı parti asgari ortak müşterek arıyoruz. Bu kadar haksızlığın, hukuksuzluğun olduğu bir ülkede seçimi kaybetme lüksümüz yok. İlk turda kazanmamız lazım, asla ikinci tura kalmamalı.

Ortak aday tartışması yapanlar, 'Onlarla olalım mı olmayalım mı' diyenler, 2018 seçimlerine bakıp ders alsınlar, ortak aday çıkaramadılar da ne oldu? Ülke 5 yıl kaybetti. 10 yıl geriye gitti. Bu seçim çok kritik.

Hukuksuzluk arttı. Kafasına taktıklarını hapse atıyorlar. Demokrat zihniyet gelmezse herkesin özgürlüğü riske girer. Sadece nöbetleşe zorbalık yaşanır. Bir kesim gelir öbür kesim ezilir.

Herkes aklını başına alsın, kimse rüya görmesin. Bu iş ya beraber olacak ya da hiç olmayacak.”