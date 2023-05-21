6'lı masaya muhalif olanı hedef tahtasına koyuyorlar! Fatih Portakal'dan Sinan Oğan'a Muharrem İnce benzetmesi

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasından sonra, ilk turda yüzde 5.17 oy alan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan ve ittifakın ikinci turdaki tutumunun ne olacağı gündem olmaya devam ediyor. Oğan'ın "İki liderle de görüştük. Henüz bir karar vermedik. Kararımızı pazartesi günü açıklayacağız" açıklamasının ardından her iki ittifak da Sinan Oğan cephesinden gelecek kararı bekliyor.

Öte yandan FOX artığı Fatih Portakal, ilkeli olmadığını savunduğu Oğan'ın siyasi kariyerini Erdoğan'la birlikte şekillendirmeye karar verdiğini iddia ederek Muharrem İnce'ye yaptıkları karalama operasyonunun ardından bu kez de Sinan Oğan'ı hedef aldı.

Portakal'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer alıyor:

"Tablo kanımca şöyle: Kılıçdaroğlu “acaba kazanır mıyım” diyor, Erdoğan temkinli ihtiyatlı. Ama onun da acabası var. Ata ittifakı, Özdağ ve Oğan’a gelince. Sinan Oğan, İnce havalarında şu an.

Kanımca, %5,20’lik oyu -bakmayın biz dediğine-kendinin getirdiğini düşünüyor. Yıllardır siyasetin içinde olabilir. 3. Yol arayan genç seçmenin onu bilmesi, 2 ayda gönülleri fethetmesi biraz zor, çok zor. Protesto oyları. Ümit Özdağ çabası. Ancak gönlünün olmasa da aklının Erdoğan’dan yana olduğunu düşünüyorum. Yani duygusal bir bağ kesinlikle yok. Çünkü o da Erdoğan’ı biliyor. Özetle buna siyasette gelecek planlaması diyorum, rasyonel olarak baktığımda önde gidenin yanında olmak! Yanlış da değil. Ama ilkeli de değil.

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Özdağ daha ilkeli geliyor. Düşünceme göre ikili arasında pürüz var. Ve burada Ümit Özdağ’ı Sinan Oğan yoluyla şu an ikna etmeye çalışacaklar veya çalışıyorlar. Ata ittifakının diğer ortağı Adalet Partisi ise ilke üzerinden siyaset yapıyor. Seçim öncesi noktasında. Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıkladı. Sonuç, Ata ittifakı tuz buz.

Oğan geleceğini Erdoğan’la çizmeye karar vermiş gibi. Özdağ’ın kırmızı çizgileri daha fazla. Seçmenlerinin “bunlar da aynıymış” deme noktasına gelmelerine az kaldı.

Benim ana fikrimse şu: insanoğluna biraz güçlü olduğu hissettirildiğinde bulutların üzerine çabuk ulaşıyor. İzliyorum heyecanla…"