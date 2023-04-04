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Siyaset 6'lı masanın LGBT çıkmazı yine gündemde!
Siyaset

6'lı masanın LGBT çıkmazı yine gündemde!

Yeniakit Publisher
2023-04-04 23:36:00 - 2023-04-05 02:35:33

LGTB'li sapkınların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu fahri üye yaptığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

 Yeniakit.com.tr 

6'lı masanın en büyük çıkmazlarından birisi olan LGBT sapkınlığı konusu, sosyal medyada yine gündem oldu.

LGBT'yi meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ali Babacan tarafından hemen her konuşmada vadedilirken, Ahmet Davutoğlu ise, "O konuyu şimdilik rafa kaldırdık" demekle yetinmişti.

Öte yandan masanın muhafazakarı Saadet'in ise konuya ilişkin sessizliği sürüyor.

CHP'li Kılıçdaroğlu "LGBT sapkınlık mıdır?" sorusuna, verdiği "Niye sapkınlık olsun efendim" sözleri ile yine gündeme geldi.
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Kemal Kılıçdaroğlu bu açıklamasından sonra CHP Genel Merkezi önünde toplanan bir grup sapkın tarafından, "LGBT fahri üyesi" ilan edilmişti.

6'lı masadaki LGBT çıkmazı belirsizliğini korurken, Kılıçdaroğlu'nun bilboardlar aracılığıyla verdiği, "Cinsel yönelim yasayla dezavantaj olmaktan çıkarılacak" sözü de unutulmadı.

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