6'lı masanın katılımcılarını değiştirebilecek gelişme! Dip dalga gelebilir mi?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, Başkanlık Divanı milletvekilleri ve Genel İdare Kurulu üyelerinin katılımı ile düzenlenen toplantıda partinin 3. olağan kurultayının yapılması kararı alındı.

Kurultay sürecinin 3 Ekim'de ilçe ve il kongreleriyle başlaması ve ardından 3. olağan kurultayın yapılması kararlaştırıldı.

Yapılacak olan toplantıda ayrıca genel seçimlerde milletvekili adayı olacak partililerin, teşkilatlarda boşluk olmaması için il ve ilçe kongrelerinde aday olmamaları konusunda tavsiye kararı alındı.

Saadet Partisi de kongre kararı aldı

Öte yandan Saadet Partisi, 8. Olağan Büyük Kongresi'ni 'Seçimlere ve İktidara Hazırlık' teması ile 30 Ekim Pazar günü yapacağını açıkladı.

Saadet Partisi Tanıtım ve Medya Başkanlığı'nın yazılı açıklama ise şu şekilde:

Yasal zorunluluk gereği, partimizin 8. Olağan Büyük Kongresi’nin 30 Ekim Pazar günü gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır. 81 ilden teşkilat mensuplarımızın katılımıyla gerçekleştireceğimiz kongremiz, ‘Seçimlere ve İktidara Hazırlık’ çalışmalarımızı taçlandıracağımız bir kongre olacaktır.

8. Olağan Büyük Kongremizin partimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı kongremize davet ediyoruz. Siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunarız.

6'lı masada Kılıçdaroğlu çatlağı

Ardı ardına yapılacak olan kongreler ile 6'lı masadaki muhalif seslerin susturulmaya çalışılacağı veya egale edilmesi için görüşüleceği düşünülüyor. Cumhurbaşkanlığı adayı için Kılıçdaroğlu'nun kendisini ön plana çıkarmaya çalışması başta İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından kabul edilmezken, söz konusu kongreler ile Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı muhalif bir söylem üretilebileceği belirtiliyor.