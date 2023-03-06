6'lı Masa'nın çöküşü Yunanistan'da gündem oldu

6'lı koalisyon Meral Akşener'in çıkışıyla sarsıldı. Erdoğan karşıtı bloğun aday belirleme toplantısının ardından yaşanan kaos, Yunan medyasında da 'Yenilgi reçetesi' olarak yorumlandı.

6'lı koalisyonun bölünmesinden sonra Erdoğan'ın karşısına çıkacak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüldüğünü yazan Proto Thema, parti yetkililerinin bile bir 'yenilgi reçetesi'nden bahsettiğini yazdı.

Yaklaşan seçimlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkarılacak aday için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdroğlu'nun öne çıktığını belirten gazete, bunun bir 'Yenilgi reçetesi' ve 'Erdoğan'a değerli bir hediye' olacağını yazdı.

Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığında ısrarcı olduğu hatırlatılan haberde, Yavaş'ın bu savaşa girmekten kaçındığını belirtti.



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Akşener'in kendisine 16 milletvekili vererek Meclis'e girmesine yardımcı olan Kılıçdaroğlu'na sırt çevirdiği vurgulandı.

Topal ata yatırım

"Son dakikaya kadar mücadeleyi sürdürse de 'Topal ata yatırım yapan Türk muhalefeti' Erdoğan'ı kolay kolay deviremeyecek gibi görünüyor." denildi.

Felç edici tutarsızlık

Öte yandan Kathimerini ise 6'lı masadaki uçurumun nasıl ortaya çıktığını yazdı. 'Altı parti arasındaki felç edici tutarsızlık Erdoğan'a bir seçim hediyesi' denildi.

Türkiye'de muhalefet çetesinin Erdoğan'a meydan okumasının çatladığı ve zayıflediğinı belirten Kathimerini, muhalefetin Erdoğan karşısında yenilgi alacağını yazdı.

Kırılmanın zaman çizelgesini yazan Kathimerini, Sözde Millet İttifakı'nın bugün ortak adayını açıklamasının beklendiğini belirtti.

Muhalefetteki çatlağın koalisyon üyelerinin Kılıçdaroğlu'nun kişisel emellerine hizmet ettiği iddiası ile başladığı yazıldı.

Muhalefet cephesindeki İYİ Partili Meral Akşener çatlağı dünyanın da gündemine oturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Oturdular, konuştular, dağıldılar' sözlerini gündemine getiren Bloomberg muhalefet için "Çöküşün eşiğinde" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6'lı koalisyonun seçim öncesi aday çıkaramaması konusundaki sözlerini gündeme taşıyan gazete, muhalefetteki siyasi çekişmeye de dikkat çekti.

Aylarca süren iç çatışmanın ardından ortak aday bulamayan Erdoğan karşıtı bloğun çökmenin eşiğinde olduğu yazıldı.

"Muhalefet bloğunun bölünmenin ardından ilkelerine olan bağlılığını tazelediğini" ileri süren Reuters ise, analistlerin konuya ilişkin açıklamalarına yer verdi. Habere göre, 6'lı koalisyonun bu krizi "Erdoğan'ı yenme umutlarına bir darbe"

CHP' nin ittifakta en büyük seçmen tabanına sahip olduğunu yazan ajans, 5'li ittifakın adayının ise 6 Mart'ta duyurulacağını belirtti.

Erdoğan'ın popülaritesinin depremlerden sonra düştüğü iddia edilen haberde, analistlerin muhalefetteki bu anlaşmazlığın iktidar ittifakına yarar sağladığını belirttiği vurgulandı.

Muhalefet için en iyi umudun ilk turda Başkan Erdoğan'ın oylarının yüzde 50'nin altında tutmak olduğu yazılan haberde, Londra merkezli RDM Advisory'nin kurucusu Erdem Aydın'ın sözlerine yer verildi.

Aydın, "Şu anda hem İYİ hem de CHP, zayıf bir liderlik ve iletişim sergiledi ve bu krizle sonuçlandı... Bu senaryoda Erdoğan dışında kimse kazanamaz." dedi.