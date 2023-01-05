6'lı masanın bildirisini fena tiye aldı! 'Bu gidişle seçime yemek masasında girecekler'
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6'lı masanın 10. toplantısının ardından yayınladıkları ortak bildiride cumhurbaşkanı adayını belirlemek için istişare kararı aldıklarını açıklamasını tiye alarak, "Bu gidişle Altılı Masa seçime yemek masasında girecek!" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 10'uncu toplantısını yapan ve hala cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masaya göndermede bulundu.
10 ayda 10'uncu toplantısını gerçekleştiren ve hala cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masa, son toplantısını Ahmet Davutoğlu'nun genel başkanlığını yürüttüğü Gelecek Partisi ev sahipliğinde gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı adayı yine belirlenemedi
Gelecek Partisi ev sahipliğinde basına kapalı yapılan toplantı 9,5 saat sürdü. Masa seçime az bir zaman kalmasına rağmen bu toplantıda da adayını belirleyemedi. 6'lı masa, 30 Ocak'ta yol haritalarını açıklayacaklarını belirtirken ilk kez 'ortak aday' vurgusu da yaptı.
"Seçime yemek masasında girecek!"
AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ise sosyal medya hesabından adayını Altılı Masa'ya göndermede bulundu.
Turan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
10 ay, 10 toplantı! Seçim yaklaşıyor, bu gidişle Altılı Masa seçime yemek masasında girecek!