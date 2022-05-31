6'lı masadan skandal bildiri! Yunanistan'a tam destek

28 Şubat İttifakı dördüncü toplantısını yine HDP'siz gerçekleştirdi. Toplantıda ne yapacaklarını, ittifaklarını nasıl koruyabileceklerini ele aldılar. Masanın bileşenlerinin ortak yaptığı açıklamada, Türkiye'ye değil Yunanistan'a destek veren ifadelere yer verildi

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin milli menfaatlerini Yunanistan'a karşı korumak için attığı ve atacağı adımlar eleştirildi. İzlenen politika maceracı bulundu.

Yunanistan'a tam destek

28 Şubat İttifakı'na göre, Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'na aykırı şekilde Ege Adaları'nı silahlandırmasına karşı çıkmak ve egemenlik tartışması başlatılacağını açıklamak maceracılıktı.

6'lı masaya göre, Amerikan Kongresi'nde Türkiye karşıtı nutuklar atan Yunan Başbakan'a haddini bildirmek ve Türkiye'nin haklarını korumak çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek bir gerilimdi.

28 Şubat İttifakı'na göre, Yunanistan'daki terör kamplarına ve ABD üslerine karşı çıkmak Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olmaktı.

'Türkiye maceracı'

"Türkiye'nin terörle mücadele bağlamında ortak tavır ve işbirliği konusundaki haklı talepleri, sadece NATO üyeliğine başvuran İsveç ve Finlandiya için değil, halihazırda üye olan bütün NATO üyeleri ve esasen bütün BM üyeleri için de geçerlidir. Bir taraftan bu konuda haklı taleplerimiz dile getirilirken diğer taraftan Doğu Akdeniz ve Ege'deki güç dengelerinin aleyhimize değişmesine sebep olacak ve Türkiye'nin çok boyutlu dış politika gerekliliklerine zarar verecek gerilimlerden ve maceracı söylem ve politikalardan uzak kalınmalıdır."

Türkiye'nin suçlandığı bildiride, Yunan Başbakan Miçotakis'in ABD Kongresi'nde yaptığı provokatif görüşmeye ise sessiz kalındı.

Terör örgütüne de mavi boncuk dağıttılar

6'lı masa sadece Yunanistan'a değil terör örgütüne de mavi boncuk dağıttı. İlginç bir şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonları sorgulandı ve olası operasyonlarının gerekçelerinin izahı istendi.