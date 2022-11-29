6'lı masadan FETÖ ve PKK'ya can suyu

Altılı Masa, dün 9’uncu toplantısını yaptı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde bir araya gelen liderler sabah saatlerinde ise Bilkent’te düzenlenen ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem-Anayasa Değişikliği Önerisi’ programına katıldı. Altı partinin bir yıllık çalışmasının sonucu hazırlanan Anayasa değişikliği önerisi 150 sayfadan oluştu. Partilerin hukukçu kurmayları tarafından açıklanan ve 84 maddeden oluşan öneri paketinde HDP ve FETÖ’ye umut vadeden başlıklar var.

Baraj yüzde 3'e düşecek

Açıklamalarında dikkat çeken bazı maddeler şunlar: Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek. Kuvvetler ayrılığının oluşturulması sağlanacak. Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partiyle ilişiği kesilecek. Yedi yıl görev yapacak cumhurbaşkanına TBMM Başkanı vekâlet edecek. Cumhurbaşkanının ‘veto’ yetkisi kaldırılarak ‘geri gönderme’ yetkisi verilecek. Ayrıca cumhurbaşkanı uluslararası anlaşmalardan kendi kararıyla ayrılamayacak. Uluslararası anlaşmalardan çıkma yetkisi TBMM’nin uygun bulunmasına bağlanacak. Parti kapatma ve milletvekili dokunulmazlığın kaldırılması zorlaştırılacak. Kapatma davasının açılabilmesi için, TBMM’deki milletvekillerinin üçte ikisinin oyuyla alınacak. TBMM’de Kesinhesap Komisyonu kurulacak ve başkanı ana muhalefet partisinden olacak. Hükûmet, başbakan ve bakanlar hakkında gensoru verme yetkisine sahip olacak. Yenilikle, Bakanlar Kurulu aleyhine verilen güvensizlik önergelerine, başbakanın isminin eklenmesi zorunlu olacak. Böylece meclis yeni hükümeti kurmakta birleşebilirse mevcut hükûmeti düşürebilecek.

AYM üye sayısı 22'ye çıkacak

AYM’nin üye sayısı 15’ten 22’ye çıkarılacak. Üyelerden 20’sini TBMM, ikisini cumhurbaşkanı seçecek. HSK kapatılarak yerine ayrı ayrı Hâkimler Kurulu ve Savcılar Kurulu kurulacak. Adalet Bakanı ve yardımcısının Hâkimler Kurulu üyesi olmasına son verilecek. Savunma ve iddia makamı eşitlenecek. Savunma makamı, anayasa hükmüyle düzenlenerek iddia makamıyla eşitlenmesi sağlanacak. Her ilde bir baro olması, anayasada düzenlenecek. OHAL KHK’ları kaldırılacak. Olağanüstü Hallere ilişkin tedbirler Olağanüstü Hal Kanunu ile düzenlenecek.

YSK'nın kararları AYM denetiminde

YSK’nın seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkına ilişkin kararları AYM’nin denetimine açılacak. Belediye başkanlarını ve meclis üyelerini görevden uzaklaştırma yetkisi İçişleri Bakanlığından alınarak Danıştay’a verilecek. Görevden uzaklaştırma, en fazla altı ay sürebilecek. Ayrıca taslağa göre; YÖK kaldırılacak, yerine planlama ve koordinasyon kurulu olarak Yükseköğretim Üst Kurulu düzenlenecek.



Kaynak: Türkiye Gazetesi