6'lı masadan bıkan Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü: Helal olsun büyük adammış

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan katıldığı programda 6'lı masadaki son durumu değerlendirdi. Sayan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili sürpriz bir iddiada bulundu.

2023 seçimleri giderek yaklaşırken 6'lı masada yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor.

A Haber ekranlarında yayınlanan Satır Arası programına konuk olan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan 6'lı masadaki son durumu değerlendirdi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın açıklamalarını değerlendiren Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan İYİ Partili bir isimle yaptığı görüşmenin detaylarını aktardı.

Akşener'den Erdoğan'a: Helal olsun! Büyük adammış

Savcı Sayan, Akşener'in parti içindeki yakın bir isme "Reis bunlardan neler çekmiş. Reis haklıymış ya. Bunca yıl bunlarla nasıl geçindi? Helal olsun adam büyük adammış" dediğini belirtti.

Sayan: Bu çok özel ve doğru bir bilgi

Sayan açıklamasında, ''Bunlar Meral Akşener'e karşı tehdit dili kullanmaua başladı. Akşener geçen bir özel görüşmede "İllallah ya. Reis bunlardan neler çekmiş. Reis haklıymış ya. Bunları idare etmek Türkiye'yi idare etmekten daha zor. Bunca yıl bunlarla nasıl geçindi? Helal olsun adam büyük adammış" cümlelerini kullanmış. Bu çok özel ve doğru bir bilgi. Akşener bile artık şikayet etmeye başlamış. Akşener bunları en yakınındaki İYİ Partili bir arkadaşa söylemiş." ifadelerini kullandı.