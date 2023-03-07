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Siyaset 6'lı masadaki krize Meral Akşener'den olay açıklama: Ben değil masa kalktı
Siyaset

6'lı masadaki krize Meral Akşener'den olay açıklama: Ben değil masa kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ağır sözlerle dağıttığı masa sonradan kimsenin anlam veremediği bir şekilde yeniden kuruldu. Akşener, o akşam kendisinin değil masanın kalktığını ilan etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 22:38:00 -
6'lı masadaki krize Meral Akşener'den olay açıklama: Ben değil masa kalktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HaberTürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

'Ben değil masa kalktı'

Masayı neden dağıttığı yönündeki soruya da yanıt veren Akşener, "Hiçbir şey gizli saklı değil. Perşembe günkü müzakere masasında, müzakereye kapalı ortam oluştu. Yani; siz bir fikir ortaya koyuyorsunuz diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış, onun üzerinden geri gitmiyor. Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama; masa kalktı." ifadelerini kullandı.

Toplantılar nasıl yapılıyor?

Biz Kemal Bey'le buluşmadık. O toplantılar şöyle geçiyor; ev sahibi benim diyelim ki, o toplantının önce gündemini yazıyoruz arkadaşlarla. Sonra diğer genel başkanları dolaşıyorum, ekleme ve çıkarmalar yapılıyor. Ondan sonra kendi arkadaşlarımızla basına söyleyeceklerimizi planlıyoruz. Ondan sonra yazılan metni bütün siyasi partilere gönderiyoruz. O metin eklemelerle geri dönüyor, yeni baştan düzenleme yapılıyor, o masada tekrar gözden geçiriliyor.

Perşembe günkü toplantıda başkanlık konuşmasını birazcık öne alma konusunda katkım olduğunu düşünüyorum. En azından yöntemini konuşalım diye. Gerçekten daha önce konuşmadık. Aniden aday konuşulduğu takdirde önce farklılıklar ortaya çıkar. Parlamenter sisteme geçişle ilgili olarak yol haritasını, parlamenter sistemden ne anladığımızı yazdık. Ona bağlı olarak kanun ve anayasa değişikliklerinin ne olduğunu yazdık. Daha da enteresan, şimdi bizim adayımızın elinde her şeyi var. Mutabakat metni kamuoyuyla paylaşıldı. Anayasa değişikliği, güçlendirilmiş parlamenter sistem önerileri.

Şartlı onayla masaya dönmüştü

Geçtiğimiz cuma günü Meral Akşener'in "Kumar ve noter masasında olmam" diyerek dağıttığı koalisyona 'şartlı' onay vererek geri geldi.
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