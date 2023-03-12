6’lı masadaki kavga ittifakın oyunu düşürdü

Oldukça isabetli tahminleriyle tanınan SAD Araştırma Başkanı Sadullah Özcan, akit’e yaptığı analizde, İYİ Parti’nin gidip gelmesiyle yaşanan 72 saatlik sarsıntı sonrasında, Millet İttifakı’nın adayının, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olarak açıklanmasının, seçmen tabanını en az yüzde 12 oranında oynattığını söyledi.

Kumar masası, noter masası

“Millet İttifakı’nın adayının tartışmalı şekilde Kılıçdaroğlu olarak belirlenmesi seçmen tabanında çok ciddi bir oynamaya neden olacaktır” diyen Özcan, şunları dile getirdi: “Geçmiş araştırmalar ışığında ve Türkiye’nin dört bir yanından aldığım bilgilere göre, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi ile CHP tabanı dahil, İYİ Parti ve HDP’ye oy veren seçmende yeniden durum değerlendirmesi yaşanıyor. Bunun ana nedeni daha güçlü aday çıkarma imkanı varken Kemal Kılıçdaroğlu’nda ısrar edilmesi. Bir de bu konuda masanın dağılması noktasına kadar yaşanan olaylar belirleyici olacak ki, Meral Akşener’in ‘Kumar masası, noter masası’ çıkışı belki de seçimin mottosu haline gelecek. Aslında Akşener’in açıktan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini zikretmesi, muhalefet tabanındaki fay hatlarına dokunarak Kemal Beyin kazanamayacak aday olduğu imajını doğurmuştur. Tüm bu durumları değerlendirdiğimizde Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanması ile Millet İttifakını oluşturan seçmen tabanında yüzde 12’lik bir oynamadan söz etmek mümkün.”

Masaya dönmesi tamir etmeyecek

Akşener’in, aday belirleme toplantısını terk ederek masada 72 saat süren bir depreme neden olmasının etkilerinin Millet İttifakı için son derece yıkıcı olduğuna dikkat çeken Özcan, şunları kaydetti: “Masada yaşanan bu büyük sarsıntı, Millet İttifakı’nın seçmen tabanını yerinden oynatmıştır. Meral Hanımın masaya geri dönüşü tabanda kırılan fay hatlarını tamir etmeyecektir. Bu tartışmaların üzerine HDP desteği konusunda yaşanan gelişmeler üstüne ilave olarak İYİ Parti tabanı ve CHP’de ulusal bloğun geri dönülmez bir tavrına dönüşmek üzeredir. Bunlara ilave olarak Akşener’in HDP’nin Millet İttifakı ve kendilerini ilgilendirmediğine yönelik söylemi farklı bir tepkiyi beraberinde getirdi. Bu sefer HDP oyu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı koltuğuna oturma tartışması ortaya çıktı ki HDP’li seçmen şu anda açıktan ittifakta olunmaması halinde Kılıçdaroğlu’na destek olmayacakları mesajı veriyor. Yani HDP tabanında da Kılıçdaroğlu konusunda sıkıntı potansiyli ortaya çıkıyor. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu isimlerinden birinin aday gösterilmesi halinde AK Parti ve MHP tabanından bu isimlere kayma potansiyeli de Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanmasıyla kesin olarak ortadan kalktı. Tüm bu parametreler Cumhur İttifakı’na büyük bir oy kayması potansiyeli taşıyor.

Erdoğan 53-55 bandında oy alır

“Tüm bu durumları değerlendirdiğimizde Kılıçdaroğlu’nun adaylığının açıklanması ile Millet İttifakını oluşturan seçmen tabanında yüzde 12 civarında bir oynamadan söz etmek mümkün. Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi nedeniyle, genel seçmen bazında en az CHP’den yüzde 2.5-3, İYİ Parti’den yüzde 3-3.5, HDP’den yüzde 2-2.5 kaçak yaşanacak. Buna karşı ise Kılıçdaroğlu’nun dışında bir başka isim Millet İttifakı adayı olsaydı AK Parti tabanından yüzde 2.5-3, MHP tabanından yüzde 3-4 oranında oy alma potansiyelinden söz edecektik. Ancak bu ihtimalin de kalmadığını düşünecek olursak ne demek istediğim daha kolay anlaşılır. Sonuç olarak 14 Mayıs seçimlerine Erdoğan, Millet İttifakı’nda yaşanan aday sıkıntısı ve tartışmalı aday belirlenmesi nedeniyle avantajlı duruma yükselmiştir. Normal şartlarda ortaya çıkan haritaya göre Erdoğan’ın seçimi yüzde 53-55 bandında tamamlamasını bekleyebiliriz. Buna karşı Kılıçdaroğlu’nun alacağı oy oranı Muharrem İnce ve Sinan Oğan’ın başarısına göre yüzde 42-47 bandında kalır. Erdoğan’ın siyasi çekişmelerden uzak, toplumun tamamını kucaklayacak şekilde izleyeceği bir strateji, oyların yukarı yönlü daha da artması açısından önemlidir.”