6'lı masada yeni kriz! O sözlere tepki gösterip ayrılık sinyali verdi

İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın, "6'lı masada iki büyük parti var: CHP ve İYİ Parti" sözleri DEVA Partisi'ni ayaklandırdı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, "O zaman size kolay gelsin Bilge bey" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, Twitter'da katıldığı bir sohbet odasında 6'lı masaya ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

"Masada iki büyük parti var"

CHP ve İYİ Parti arasında pazarlık ve bakanlık bölümünün olmadığını ifade eden Bilge Yılmaz, "Bu şartlar altında işimiz kolay değil. İktidara tek başımıza gelecek gibi hazırlanıyoruz ama iktidara tek başımıza gelmeyeceğimizi biliyoruz. Burada bir ittifak olacak. İki büyük üyesi var ittifakın: CHP ve İYİ Parti. Partiler arasında yapılmış bir pazarlık ve bakanlık bölümü yok. En azından benim bildiğim yok" dedi.

DEVA Partisi'nden jet yanıt

DEVA Partisi cephesinden ise bu sözlere jet yanıt geldi. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Bilge Yılmaz'ın "Altılı Masa'da altı parti aynı büyüklükte değil. İki büyük ortak olarak CHP'yle anlaşacağımıza inanıyorum." şeklindeki sözlerini alıntılayarak, "O zaman size hayırlı olsun diyelim Bilge bey" ifadelerini kullandı.

HDP'ye bakanlık açıklaması ipleri germişti

İYİ Parti ve CHP arasında geçtiğimiz haftalarda Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözleri nedeniyle tartışma yaşanmış ve iki partinin kurmayları sosyal medya üzerinden karşı karşıya gelmişti.