6'lı masada kılıçlar çekildi! Bu kez de 'kabine' kavgası

6'lı koalisyonun ortak cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilan edilmesinden sonra 6'lı Masa ve CHP'de kabine kavgası başladı. Masanın ortakları ile birlikte İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlarının da cumhurbaşkanı yardımcılığı vaadi aldığı 6'lı Masa'da, kabinede 'kimin hangi görevi üsteleneceği' de tartışma konusu oldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, CHP'de Parti Sözcüsü Faik Öztrak ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin Hazine'nin başına geçmek istiyor. İkili arasında yaşanan gizli rekabetin dışında kalan bir yarış ise DEVA ve İYİ Parti arasında sürüyor.

Babacan'ın ekonomi isteğine İYİ Parti karşı çıkıyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonominin tek patronu olarak ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olmak istiyor. Ancak İYİ Parti buna karşı. Babacan'ın bu isteğine karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Erhan Usta ve Bilge Yılmaz'ın isimlerini ön plana çıkarıyor. Akşener, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı gösterip, "Ekonomiden sorumlu bakanlıklarda biz de iddialıyız" mesajını veriyor.

Olası 6'lı Masa iktidarında Hazine'nin ayrı bir bakanlık olarak yapılandırılması da gündemde. Bu noktada Babacan, Hazine'nin bakanlık olarak değil, ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısına bağlı biçimde örgütlenmesinden yana. Hazine bürokrasisinin gerçekte kime bağlı olacağına ilişkin genel merkezlerde stratejiler üretiliyor. Bu konuda Masa'nın en büyük kavgaları arasında yerini sıcak tutuyor.



ÖNE ÇIKAN VİDEO