6’lı masada KHK sevdası

Altılı masa altına gizledikleri karanlık yapılardan destek alarak Başkan Erdoğan’ı indirme hayali kuran zillet paydaşları, her fırsatta terörle iltisaklarından dolayı kamudan atılanlara topyekûn özgürlük vaat ediyor. Son olarak partisinin grup toplantısını düzenlemek için gittiği Samsun’da hukuk kurallarını hiçe sayarak KHK’lıların tamamını görevlerine iade edeceklerini vaat eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri, akıllara zillet paydaşlarının benzer açıklamalarını getirdi.

KHK’lılara vaat yarışı

Parlamenter sistem özlemiyle eskiye dönmeyi vaat eden ve sözde helalleşme adı altında oy avcılığına soyunan zillet paydaşlarının, 125 bin FETÖ’cü ile Türkiye’yi katliamla suçlayan sözde akademisyenlere açıkça güvence verdikleri skandal açıklamalarından bazıları şöyle:

Daha önce Türkiye’yi katliamla suçladıkları için kamudan atılan PKK yanlısı 1100 akademisyeni ‘bir hafta içerisinde görevlerine iade edeceklerini’ söyleyen Kılıçdaroğlu, Samsun’da bu kez, “KHK’lıların tamamını görevlerine iade edeceğiz” vaadinde bulundu.

FETÖ’cülerle ilgili eylem planı hazırlayan DEVA Partisi Lideri Ali Babacan, “Kamu görevine iade edeceğimiz tüm KHK’lıların yasal, mali ve sosyal haklarını iade edeceğiz. Haklarındaki kısıtlamaları kaldıracağız. İsimlerinin yer aldığı tüm listeleri kamu kurum ve kuruluşlarının kayıtlarından sileceğiz” dedi.

Salgını bahane eden Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da, KHK’larla ihraç edilen sağlık görevlilerinin göreve geri çağrılmalarını istedi.

KHK’lıların özlük haklarının verilmesi gerektiğini belirten İP Lideri Meral Akşener ise, “Bu konuda bir çalışma yapıyoruz. Bu insanlar açlığa mahkum edilmemeli” dedi.

1 maddelik düzenleme

“KHK mağdurlarının feryâdı Arş-ı Alâ’ya ulaştı, sadece sağır taklidi yapanlar duymuyor” diyen Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu da, “İktidarımızda, hakkı gasp edilenlerin tüm haklarını eksiksiz kendilerine iade edeceğiz” dedi.

Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal da, KHK’lılara cüzamlı muamelesi yapıldığını iddia ederek devleti eleştirdi.

PKK’lı teröristler için yas tutan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, muhtemel bir iktidar değişiminde ilk yapılacak işlerden birinin KHK’lılarla helalleşmek ve haklarını iade etmek olduğunu belirterek, “Bu bir maddelik düzenlemedir. Tüm hazırlıkları yapılmıştır” dedi.

Aklını başına alsınlar

Konuyla ilgili Akit’e konuşan 15 Temmuz Gazileri Platformu Başkanı Erol Bulut, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu, kendisini kasetle getirenlere bu ülkeyi satacak kadar büyük bir diyet ödememeli. Mahkeme kadıya mülk olmaz. Koltuklar gelip geçici. Milli meselelerde yorumda bulunmayan Kılıçdaroğlu ve avanelerinin, eli kanlı katillerle iş tutması kabul edilemez. Yargı karar verdiği halde, hâlâ ‘İçeridekileri bırakacağız’ diyorlar. Bunlar helikopterlerimizle, uçaklarımızla, tanlarımızla bizi vurmadılar mı? Ellerinde 251 şehidimizin kanı yok mu? KHK ile atılanlar sadece FETÖ’cü değil diğer gruplar da var. PKK da aynı safta. PKK binlerce canımızı aldı. Peki, şimdi siz bunlarla mı barışacaksınız? Şehit yakını ve gazi olarak söylüyorum. Fetö’cüleri koruyanlara, hamilik edenlere adım attırmayız. Herkes aklını başına alsın. Bu vatan kolay kazanılmadı.”

Devleti bertaraf etme

Milli Beka Hareketi YİK Üyesi Av. Hasan İlter ise, şunları söyledi: “Bu kabul edilemez bir durum. Devletin kararlarına ve yapmış olduğu icraatlara kafa tutmaktan başka bir şey değil. Kılıçdaroğlu ve avanesi bunu gerçekten inanarak yapacaklarını söylüyorsa çok vahim bir durum. Bu açıklamayı oy avcılığı için yapıyorsa bu daha da vahim. Bunlar kabul edilebilecek açıklamalar değil. Böyle bir şey hukuken de mümkün değil. Devlet, darbeci ve terör destekçisi güruha karşı zamanında bir tedbir almış ve bu tedbirleri uygulamaya koymuş. Devletin aldığı tedbirlerini bertaraf edeceklerini söyleyen muhalefet liderleri alenen ve hukuken suç işliyor. Bu açıklamaların hesabının sorulması gerekiyor. Devletin savcılarının harekete geçmesi lazım. Bu güruhun zaten ne oldukları belli. Çok açık bir şekilde ‘Biz FETÖ’ye karşıyız’ diyemedikleri gibi yanında olduklarını gösteriyorlar. Bu açıklamaları başka şekilde yorumlamak mümkün değil.”