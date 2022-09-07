6'lı masada HDPKK çatlağı devam ediyor! Altaylı'nın 'gaf'ı tepki çekti

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in "HDPKK'ya bakanlık verilebilir" açıklaması "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?" sözleriyle tepki gösteren İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni bir açıklama geldi.

"Daha önce de birkaç sefer söylendi benzer şeyler"

HaberTürk TV'de gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ağıralioğlu, "Daha önce de birkaç sefer söylendi benzer şeyler. Böyle bayram değil seyran değil aklına geleni ağzına geldiği gibi konuşma hevesi yüzünden bizi münasebetsiz soruların odağı haline getiriyor." ifadelerini kullandı.

"Yani diğer partilerin kiminle partner olacağına karışmıyoruz"

Kiminle yol yürüyeceklerine kendilerinin karar vereceğini ifade eden Ağıraloğlu, "Yani diğer partilerin kiminle partner olacağına karışmıyoruz. Ama bizim kırmızı çizgilerimizi doğru anlaşılsın diye ifade ettik. Yani terörle mesafesini kim ayarlayamıyorsa babamız olsa babamıza da aynı mesafeyi koymayı prensip olarak belirliyoruz. HDP bu haliyle bizim olduğumuz masada olamaz." dedi.

"Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz?"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Gürsel Tekin'e, "Kime sordunuz da kime neyi veriyorsunuz? Bu gibi açıklamalar doğru değil ve biz böyle bir şeye asla razı olmayız." diyerek tepki göstermişti.

Sürçülisan mı yoksa içindeki arzu mu?

Programın sunucu Fatih Altaylı AK Parti hükümetine yönelik sorduğu soruda, 'Hükümeti devirmek için planınız ne?' ifadesini kullandı daha sonra ise devirmek yerine yerini almak ifadesini kullandı.