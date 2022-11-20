6'lı masada adaylık rekabeti! 'Birbirlerine çelme atmaya çalışıyorlar'

Peki çok bileşenli ve birbirine benzemezlerin bir araya getirildiği yuvarlak masadaki asıl problem ne? Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki mücadele Ülke TV'de yayınlanan Görüş programında masaya yatırıldı.

İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır'ın altılı masadaki adaylık kavgasıyla ilgili açıklamaları şöyle:

Altılı masadaki kafa karışıklığı

"Akşener'in altılı masadaki görevini dışardan okuduğumuzda çelişkili yada çeşitli yorumlar yapılabilir.

Bence İYİ Parti ve CHP arasındaki tartışma noktası ve bir kafa karışıklığı var. Bu masayı kim kurdu? Ankara belediye başkanını ve İstanbul belediye başkanını, belediye seçimlerinden önce kim seçti? Yada o modeli kim inşa etti?

Şimdi bu konuda İYİ Partili yetkilileri dinlediğiniz zaman diyorlar ki, "Bu Meral hanımın projesi.' İstanbul'da tırnak içerisinde 'Tipik CHP'li olmayan bir aday gösterelim' iddiası Meral hanımın tezidir. diye söylüyorlar.

Ankara'da tırnak içinde 'Tipik CHP'li olmayan bir aday gösterelim ve seçime öyle girelim' iddiası Meral hanımın tezidir diye bunu savunuyorlar.

Fakat bu tarafa dönüyorsun bakıyorsun, Cumhuriyet Halk Partili aktörler de, gerek Ankara seçimlerinde gerek İstanbul seçimlerinde bu adayın belirlenme sürecinin mimarı olarak ve o altılı masanın mimarı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu işaret ediyorlar.

Kim daha baskın?

Aslında son zamanlara kadar, kamuoyundaki genel kanaat de bu süreçlerde Kemal beyin daha baskın daha bu süreci yöneten kişi olduğuna dönük bir yaklaşım vardı.

Akşener hamlesi

Ama son bir iki haftadır dikkat ediyorum, özellikle Yavuz Ağıralioğlu'nun açıklamalarında, 'Hayır efendim, bu iki adayın belirlenmesi sürecinde de bu masada da esas yetki ve hak ve bunu inşa eden kişi Akşener'dir' diyerek oradaki o büyük rolü kurucu kişi olarak Akşener'i ön plana çıkartıyor.

Adaylık rekabeti kızışıyor

Dolayısıyla bu anlamda, masadaki iki oy oranı yüksek olan parti arasında çok ciddi bir rekabet var. Aslında bu son zamanlardaki rekabetin sonuçlarından birisi bu söylemsel farklılık.

Entrika bile var

Ve tabiri caizse, bu masadaki kavga, gerilim, entrikalar, işte birbirine masa altından tekme atmalar yada medya önündeki bu meydan savaşları, söylem savaşları diyelim hadi...

Kılıçdaroğlu engellenmek isteniyor

Bütün bunlara baktığımda, öyle bir noktaya doğru masa gitmiş ki sanki masada Meral Akşener'in ve İYİ Parti'nin rolü ve görevi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını engellemek noktasına doğru ilerlemiş durumda.

Şu anki tabloya baktığımızda bunu görebiliyoruz. İYİ Parti'den kim demeç verse Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını dolayısıyla kazanacak bir aday bulunması gerektiğini artık ima etmiyorlar. Bunu açık açık söylemeye başladılar."