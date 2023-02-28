6'lı masada aday muamması sürüyor! Bir görüşme daha
Bir türlü aday açıklayamayan 6'lı masada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu ile bir araya geldi.
Bir türlü aday açıklayamayan 6'lı masada, bu kez de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu ile görüştü.
Saadet Partisinden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Davutoğlu'nu ziyaret etti.
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