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Gündem 6'lı masada aday muamması sürüyor! Bir görüşme daha
Gündem

6'lı masada aday muamması sürüyor! Bir görüşme daha

Bir türlü aday açıklayamayan 6'lı masada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 20:28:00 -
6'lı masada aday muamması sürüyor! Bir görüşme daha

Bir türlü aday açıklayamayan 6'lı masada, bu kez de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu ile görüştü.

Saadet Partisinden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde Davutoğlu'nu ziyaret etti.

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