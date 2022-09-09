6’lı masa resmen devrildi! İYİ Parti’den her şeyi bitiren açıklama: ‘CHP ile ittifak...'

Seçimler öncesi adayını belirleyemeyen altılı masada krizler devam ediyor. CHP’li Gürsel Tekin’in ‘HDP’ye bakanlık verilebilir’ açıklaması masada krize neden olmuştu. Bu açıklamanın ardından İYİ Parti‘den sert tepkiler gelmiş ve HDP’yle ittifaka girmeyeceklerini söylemişlerdi.

BİR ÇIKIŞ DA UĞUR POYRAZ’DAN

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz katıldığı bir televiyozyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Poyraz, CHP ile ittifak yaptınız mı sorusuna, ‘Seçime giderken şu an CHP ile ittifak kurmadık.’ yanıtını verdi. Poyraz’ın bu açıklamaları altılı masa dağıldı mı sorularını akıllara getirdi.

KRİZİN BİR DİĞER AYAĞI İYİ PARTİ’NİN ALDIĞI İHALELER

Eski CHP’li milletvekili Barış Yarkadaş ile İYİ Parti arasındaki ‘İhale’ tartışmasında tansiyon düşmüyor. Barış Yarkadaş’tan kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan İYİ Parti’ye yeni eleştiriler geldi.

“HEM İHALE ALACAKSIN…”

Yarkadaş “HDP’lilerin verdiği oylarla belediye başkanları seçilecek, o belediye başkanlarının dairelerinde daire başkanlarınız oturacak, genel müdürleriniz olacak, ihaleler alınacak sonra da diyeceksiniz ki ‘Biz HDP’yi meşru saymıyoruz.’ HDP’yi meşru saymıyorsan kardeşim o zaman HDP’lilerin verdiği katkıyla belediyelerde daire başkanlığı da yapmayacaksın, genel müdürlüğü de kabul etmeyeceksin. Bu nasıl bir siyasi tavırdır.” diye konuşmuştu.

İYİ PARTİ’DEN YARKADAŞ’A SUÇ DUYURUSU

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Yarkadaş’ın iddiaları üzerine İYİ Parti adına ‘Suçu bildirmeme’ ve ‘İftira’ suçlarından suç duyurusunda bulundu. Poyraz’ın avukatı Eray Gülcü, suç duyurusuna ilişkin yaptığı açıklamada “Barış Yarkadaş açıklamaları ile; büyükşehir belediyelerinden, il ve ilçe belediyelerinden İYİ Parti yöneticilerinin ‘yakın çevrelerinin’ ihale aldıklarını, bunları tek tek bildiğini, ‘bana söyletmesinler, konuşturmasınlar’ vurgusu ile de tüm detaylara vakıf olduğunu, belediyelerde ihalelerin dağıtıldığını, İYİ Parti yöneticilerinin eşlerinin, dostlarının ve akrabalarının dağıtılan ihaleleri aldıklarını ifade etmiştir.” denildi.

“SEN İHALE ALIYORSAN BUNU ELEŞTİRİRİM”

Yarkadaş, bu gelişmelerin ardından İYİ Parti’nin suç duyurusuna bir TV programının canlı yayınında yanıt verdi. Yarkadaş “HDP’yi yok saydığınız, takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanamazsınız, böyle bir iddianız olmadığı anlamına gelir. İkincisi, bu ülkenin eşit yurttaşlarına karşı ayrımcılık yaparsınız. Had bildirme işi çıktı, benimle ilgili tweet yazıyor İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ‘Haddini aştı’ diyor. Ne haddine senin ben gazeteciyim her türlü düşüncemi ifade ederim. Sen İYİ Partili olarak CHP’li belediyeden ihale alıyorsan bunu eleştiririm” ifadelerini kullandı.

107 MİLYONLUK İHALE!

Yarkadaş ayrıca ihale iddiasının detaylarını paylaştı. İşte o bomba açıklamalar: Bir Milletvekili partisinin ittifak ortağı olduğu bir belediyeden ihale almamalı, bir partinin yöneticisi de ihale almamalı, o zaman siz siyasi etiğe aykırı davranmış olursunuz. AK Parti’ye yönelik tüm eleştirilerimiz boşa çıkar. İYİ Parti’de Koray Aydın ve Yavuz Ağıralioğlu’na yakınlığıyla bilinen Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 2021 yılının mart ayında sahibi olduğu Oğuz Ata Mimarlık Mühendislik firması aracılığıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 107 milyon liralık ihale alıyor.

“BİZE KIYAK YOKTUR”

‘Kim ihale almış? Barış Yarkadaş iftira atıyor’ diyorlar. Şimdi burada iftira atan kim? İnternette dolaşırken Samsun’daki bir yerel gazetede bu haberin çıktığını gördüm. Samsun Milletvekili olduğu için gazete ‘Siz bu ihaleyi aldınız mı?’ diye soruyorlar. Bedri Yaşar ‘Söz konusu ihale şeffaf bir şekilde yapılmıştır bize bir kıyak yoktur’ diyor. 2 gündür benim hakkımda Twitter’da ‘İftira atıyorsun, ispatla’ diyen arkadaşlardan kocaman bir özür bekliyorum. Bu sadece bir tanesi. İYİ Parti neye dayanarak benim hakkımda suç duyurusunda bulundu anlamış değilim.

MİLLETVEKİLİ DANIŞMANI İŞE ALIMLARDA AKTİF!

Çankaya Beytepe’de imar düzenlemesi yapılıyor bu da Büyükşehir Belediyesi’nden geçiyor burada bakıyorsunuz İYİ Parti Milletvekilinin eski ortağı var, bir başka Milletvekilinin danışmanı belediyelerde işe alımlarda çok aktif olduğunu görüyoruz.

BEYEFENDİNİN EŞİ İYİ PARTİ’DE GENEL BAŞKAN YARDIMCISI!

İBB Ağaç A.Ş. var, başına bir orman mühendisi getiriliyor Ali Sukas. Beyefendinin eşi Berna Hanım İYİ Parti’de Genel Başkan Yardımcısı. Bir bakıyorsunuz 1 aydır oradaki işçiler grev yapıyorlardı peki Ali Sukas’ı İYİ Parti nasıl gidip denetleyebilecek?

Ben kimseye iftira atmadım, bir tespit yaptım belgesini de ortaya koydum. O yüzden suç duyurusunu da doğal karşılıyorum. Hamama giren terler derler ya biz de girdik şimdi de terleriz önemli değil ama yeter ki o hamamdan temiz toplumla çıkalım.