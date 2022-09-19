6'lı masa orta yerinden çatladı! 3 partiden ayrılık sinyali mi?

Seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte muhalefetin kimi aday göstereceği de merak konusu oldu. Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren 6 partiyle ilgili son gelen haber ise Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Görüşmeler havada kalıyor

6'lı masada gözler 2 Ekim'de yapılacak olan 2. tur görüşmelerine çevrildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılacak kritik toplantıda son günlerdeki tartışmalar ve adaylık konusunun masada olması bekleniyor. 2 Ekim'deki toplantı öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 26 Eylül itibarıyla liderler turuna çıkacağı öğrenilirken; sürpriz bir gelişme gündem oldu.

3 parti lideri bir araya geliyor

Kritik toplantı öncesi İYİ Parti lideri Meral Akşener'in DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ile bir araya geleceği öğrenildi. Görüşme talebinin ise Gelecek ve DEVA Partisi'nden geldiği belirtildi.

Davutoğlu, Babacan ve Akşener'in diğer parti liderinden ayrı şekilde bir araya gelecek olmaları "ayrılık sinyali mi?" sorunu akıllara getirdi.