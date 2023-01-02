6'lı Masa fena karışacak! O isim de aday olmak için harekete geçti

Türkiye’de ve dünyada son bir hafta içerisinde yaşanan siyasal, ekonomik ve sosyal olayların masaya yatırıldığı Haftanın Raporu, Siyaset Bilimci Dr. Murat Yılmaz’ın sunumu Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 Yazarı Mehmet Acet, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Doç.Dr. Oğuzhan Bilgin’in yorumlarıyla Ülke TV ekranlarında izleyicilerin karşısına çıkıyor.

Sürpriz "Babacan" iddiası

Haftanın Raporu programında, 6'lı Masanın adaylık tartışmaları masaya yatırıldı. Altılı masada yaşanan kargaşayı anlatan Prof. Dr. Mehmet Şahin, Deva Partisi Ali Babacan'la ilgili sürpriz bir iddiada bulundu.

Edindiği kulis bilgisini paylaşan Şahin, "Masanın içinde öyle masalar var ki, bunu önümüzdeki süreçte göreceğiz. Diğerlerinin sessizlği bunu gösteriyor. Babacan'ın böyle bir düşüncesi var; Bunlar kafa-göz girip acaba bana düşer mi cumhurbaşkanlığı. Böyle bir beklentisi olduğuna dair bende kulis bilgisi var" ifadelerini kullandı.