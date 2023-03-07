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Gündem 6’lı masa değil dansöz ittifakı!
Gündem

6’lı masa değil dansöz ittifakı!

Türk siyasi tarihi de, dünya siyaset sahnesi de böyle dansözlük görmedi. İP lideri Meral Akşener, “Kıskaca alındık”, “Ölümle sıtma arasında tercihe zorlandık”, “Noter değiliz”, “Kişisel ikbal peşindeler” diyerek suçladığı ‘kumar’ masasına geri döndü. “Ben bu saatten sonra değişmem” diyerek sofraya HDP’yi davet eden Kemal Kılıçdaroğlu da geri adım atarak, İP’in FETÖ’cülerden devşirerek sunduğu, “İmamoğlu ve Yavaş, yetkili ve icracı cumhurbaşkanı yardımcısı olsun” formülüne boyun eğdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 09:32:00 -
6’lı masa değil dansöz ittifakı!

Derin bir üst aklın yönlendirmesiyle bir araya gelen ve sözde “Türkiye’ye umut olacaklarını” öne süren zillet paydaşları, Türk siyaset tarihinde benzeri görülmemiş bir rezalete imza attı. Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen 12. toplantıda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık dayatmasına karşı çıkan ve “6’lı masa artık millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir. Ne kumar masasında ne de noter masasında olmayacağız” şeklindeki zehir zemberek açıklamalarla 6’lı masayı dağıtan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün kapalı kapılar ardında Kılıçdaroğlu ve avaneleri ile gerçekleştirdiği kirli pazarlıkların ardından tükürdüğünü yalayarak masaya geri döndü.

Ekrem ve Mansur piyonları

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun önceki gün yaptığı, “Yavaş ve İmamoğlu’nun ziyareti söz konusu değil” açıklamasına rağmen dün CHP lideri Kılıçdaroğlu, tükürdüğünü yalayarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş, sürpriz bir şekilde Akşener’le görüşmeleri için İyi Parti Genel Merkezi’ne gönderdi. Bu arada, Millet İttifakı’nın saat 14.00’da yapmayı planladığı toplantısı ertelenerek 16.00’ya alındı. Görüşme sonrası gazetecilere açıklama yapan İmamoğlu, ‘Bugün bu ziyaretimizi Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu bilgisi ile gerçekleştirdik. Biz Türkiyemizin depremle birlikte zor günler geçirdiğini ve milletimizin geleceği için de altılı masanın önemli olduğunun bilincindeyiz, bu yüzden de bugün buradayız’ dedi. Mansur Yavaş ise, ‘Bizler Millet İttifakı’nın belediye başkanlarıyız. Önümüzde seçim var ve milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Tekrar bir araya gelinmesi arzusu milletimizin arzusuzudur. Biz de bugün bunun için bir araya geldik” diye konuştu.

Başkan yardımcısı bahane oldu

Görüşenin ardından kameraların karşısına bir kez daha geçen İP Sözcüsü Zorlu, “Her iki belediye başkanımıza seçilecek 13. cumhurbaşkanının yetkili 2 cumhurbaşkanı yardımcısı olma yolunda önerilerini iletmiştir” açıklamasında bulunarak her iki başkanın Kılıçdaroğlu’na refakat edeceklerini söyledi. Akabinde, başka bir programı olduğu ve 6’lı masanın toplantısına katılmayacağı söylenen Meral Akşener’in, Kılıçdaroğlu ile Çukurambar’daki bir otelde görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Toplantının ardından açıklamada bulunan Kürşat Zorlu, “İki değerli Büyükşehir Belediye Başkanımızın icracı, yetkili cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda, az önce Sayın Genel Başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Şu an itibarıyla Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi’nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Akşener tükürdüğünü yaladı

Her fırsatta “kazanacak aday” vurgusu yapan ve CHP lider Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıkan İP’in yapan değil bozan lideri Meral Akşener ise, kapalı kapılar ardından dönen pazarlığın ardından Millet İttifakı toplantısına katılmak için Saadet Partisi Genel Merkezi’ne geldi.

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Yorumlar

Barış

Ben bir seçmen olarak Sn. Akşener 3 martta masayı devirdiği günkü açıklaması sonrası öylece kalsaydı hem kendine hemde partisine artı puan alırdı malesef her şeyi berbat etti madem noter dedin madem kumar masasında yer almayacağız dedin hatta daha ileri giderek onca laf söyledin neden o masaya döndün bence bu masa bu millete bu ülkeye hiç bir şey vaad edemez bu masa çürümüş artık yarın ola hayrola diyelim artık

İZMİR

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