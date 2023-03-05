6’lı Masa dağılınca dökülmeye başladılar! İP'li Fakıbaba'dan müthiş itiraf

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Başdanışmanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 6'lı Masa ile ilgili bomba itiraflarda bulundu.

Akşener’in tavrını doğru bulduğunu söyleyen Fakıbaba, "Meral hanım masadan kalkmadı, itildi" dedi.

Akşener’in son güne kadar masadan kalkmamak için çok büyük çaba harcadığını belirten Fakıbaba, "Meral hanım masadan kalkmadı ama kaldırıldı veya itildi. En güzel izah eden şeyler bunlar" ifadelerini kullandı.

"Yeni ittifak olur mu?" sorusuna ise Fakıbaba, "Şimdilik bir şey söyleyemem ama seçime gideceğiz ve herkes gücünü gösterecek" yanıtını verdi.

Ahmet Eşref Fakıbaba, 6'lı Masa'dan ayrılmakla birlikte artık hiç kimsenin İYİ Parti’nin HDP ile yan yana olduğu iddiasını da gündeme getiremeyeceğini sözlerine ekledi.

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Fakıbaba Twitter hesabından da, "Partimiz ve Sn. Genel Başkanımız Türkiye’nin sigortasıdır. İnanıyoruz, hep birlikte başaracağız" paylaşımında bulundu.

Kaynak: İlkHavadis