6'lı masa çatırdıyor! DEVA Partisi seçim kararını duyurdu
"6'lı Masa İttifakı"nda sular durulmuyor. İttifakın üyelerinden DEVA Partisi önümüzdeki seçimlere yalnız girme kararı aldı.
"6'lı Masa İttifakı"ndan ilk ayrılık haberi geldi. DEVA Partisi, seçimlere kendi başına girecek.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.