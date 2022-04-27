  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset 6'lı masa çatırdıyor! DEVA Partisi seçim kararını duyurdu
Siyaset

6'lı masa çatırdıyor! DEVA Partisi seçim kararını duyurdu

"6'lı Masa İttifakı"nda sular durulmuyor. İttifakın üyelerinden DEVA Partisi önümüzdeki seçimlere yalnız girme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 14:39:00 -
6'lı masa çatırdıyor! DEVA Partisi seçim kararını duyurdu

"6'lı Masa İttifakı"ndan ilk ayrılık haberi geldi. DEVA Partisi, seçimlere kendi başına girecek.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Demokrasi ve Atılım Partisi, önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır. Ülkemiz için, demokrasimiz için hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

T.C.VATANDAŞI

Beyhude çabalar... ZAFER PARTİSİ GELİYOR

Sivaslı

fırıldak kubi
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay