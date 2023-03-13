6'lı koalisyon fena karışacak! İYİ Partili vekiller harekete geçti

Altılı masayı yıkıma götüren son toplantıda İYİ Parti Lideri Meral Akşener'e sert sözlerin söylendiğinin ortaya çıkması, Akşener'in kumar masası olarak adlandırdığı ittifaka geri dönmesi, ittifak paydaşlarının HDP ile açıktan bakanlık pazarlığına girişmesi İYİ Parti'de büyük krize sebep oldu.

Parti içerisinde harekete geçen bazı üst düzey isimlerin yaşanan rahatsızlık üzerine geniş kapsamlı açıklama yapacağı öğrenildi.

Geniş katılımlı istişarelerin devam ettiği, her yönüyle durum tespiti yapıldığı, İYİ Parti'nin öncü milletvekillerinin parti içinde yaşanan rahatsızlığı kamuoyu önünde deklare edecekleri bildirildi.

Önümüzdeki günlerde hamle netleşecek

Haber7'nin İYİ Parti kulislerinden edindiği bilgilere göre vekiller, parti içerisinde uzun zamandır dile getirilen huzursuzluğu gündeme taşıyacak.

Altılı masanın bütün paydaşlarının değil, 5 partinin ağırlığıyla alınan kararlar sonrası Meral Akşener'in iradesinin yok sayıldığı ve ortak akıl, ortak istişarenin ortadan kalktığı düşüncesiyle bir araya gelen vekillerin "Parti için değil Türkiye için konuşacağız" diyerek yeni bir hamle yapacağı öğrenildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

İYİ Partili vekillerin siyasette yeni bir dönemin kapısını aralayacak hamleyi önümüzdeki günlerde İYİ Parti seçmenine açıklayacağı ifade edildi.

Rahatsızlığa konu olan 8 madde

"Ortak akıl, ortak istişare" adı altında görüşmelerini sürdüren İYİ Partili isimlerin kamuoyunun karşısına çıkacağı ve rahatsızlığa konu başlıklarının şunlar olduğu belirtiliyor;

- Akşener masada hakarete uğramıştır.

- Ortak akıl, ortak istişare yok sayılmıştır. Altı partinin değil, 5 partinin dediği olmuştur.

- Genel başkanın hukukunun olduğu yerdeyiz.

- Karar alma süreci sağlıklı yürütülememiştir.

- Ahlaki üstünlüğü korumak zorunda olan muhalefet yıpranmıştır.

- Bu kararların hiçbir tarafında yokuz

- HDP ve CHP'ye daha önceki tavrımız neyse yine aynı noktadayız

- Parti aidiyetiyle değil, devlet ve millet aidiyetiyle konuşacağız

Ne olmuştu?

Muhalefetin oluşturduğu altılı masada geçtiğimiz hafta sancılı günler yaşandı. Altılı masanın 12. toplantısının ardından parti yetkilileriyle acil toplanan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dikte edilmesi sonrası, altılı masanın bir kumar masasına dönüştüğünü ve masadaki liderlerin noter gibi olduklarını açıklayarak masadan kalktıklarını duyurdu.

Altılı masada yaşanan kriz sonrası 6 Mart pazar günü Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği pazarlıklar sonrası Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak kabul edilme şartıyla masaya döndü. Cumhurbaşkanı adaylığı açıklanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP kurmayları ilk iş olarak HDP ile görüşme sinyalleri verdi. Kılıçdaroğlu "HDP ile görüşme olacak mı?" sorusuna "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar" dedi.

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