6G dönemi başlıyor: Geleceğin iletişim çağına ilk adım atıldı
6G dönemi başlıyor: Geleceğin iletişim çağına ilk adım atıldı

Çin, 6G yarışında önemli bir eşiği geçti. Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, yeni nesil iletişim teknolojisinin ilk test aşamasının başarıyla tamamlandığını ve ülkenin küresel standart belirleme sürecinde söz sahibi olmayı hedeflediğini açıkladı.

Üst üste dört yıl boyunca aralıksız denemeler gerçekleştiren Çin, bu sürecin sonunda 6G teknolojisinin ilk evresini tamamlayarak, 300’den fazla kilit teknolojinin rezervini oluşturduğunu bildirdi.

Çin'in 6G teknolojisi denemeleri, yapısal olarak üç ana safhada ilerliyor. İlk aşamada, 6G için temel teknik yönelimleri netleştirecek olan kritik teknolojiler denendi. Bunu takip eden ikinci aşamada, 6G prototip cihazlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

Son olarak, üçüncü aşamada ise, ticari kullanımdan önceki 6G ekipmanlarının geliştirilmesine odaklanılacak.

