  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel 698 araç trafikten men edildi
Yerel

698 araç trafikten men edildi

Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM), Türkiye genelinde 31 Ağustos - 4 Eylül’de gerçekleştirilen işçi ve personel taşımacılığı denetimlerinde 698 araç trafikten men edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 08:38:00 -
698 araç trafikten men edildi

37 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 6 bin 207 trafi k kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldı. Denetimlerde 972 aracın fenni muayenesinin, 276 aracın sigortasının bulunmadığı, 70 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı kullanıldığı, 483 aracın yetki belgesiz, 256 aracın ise ilgili belediyeden izinsiz taşıma faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'
Siyaset

Eski CHP Genel Başkanı konuştu! 'Resmen adaylığını başlattı'

Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP'den dışlanan Muharrem İnce’nin Memleket Hareketi'ni değerlendirerek, ‘İnce, Cumhurbaşkanlığına ..
Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı
Ekonomi

Ünlü analistten dikkat çeken altın çağrısı

Vatandaşlar altın fiyatları düşecek mi? Altın fiyatları çıkacak mı? sorularına yanıt arıyor... Finans Analisti İslam Memiş altın fiyatları h..
Feci olay: Milli güreşçi hayatını kaybetti!
Gündem

Feci olay: Milli güreşçi hayatını kaybetti!

'Tatar Pehlivan' lakaplı milli güreşçi Lütfü Siyamük, iddialara göre kendi çiftlik evinde tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. ..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı