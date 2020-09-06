698 araç trafikten men edildi
Emniyet Genel Müdürlüğü’nce (EGM), Türkiye genelinde 31 Ağustos - 4 Eylül’de gerçekleştirilen işçi ve personel taşımacılığı denetimlerinde 698 araç trafikten men edildi.
37 sürücü belgesi geçici olarak geri alındı, 6 bin 207 trafi k kuralı ihlali tespit edilerek işlem yapıldı. Denetimlerde 972 aracın fenni muayenesinin, 276 aracın sigortasının bulunmadığı, 70 araçta bozuk veya standart dışı ışık donanımı kullanıldığı, 483 aracın yetki belgesiz, 256 aracın ise ilgili belediyeden izinsiz taşıma faaliyetinde bulunduğu tespit edildi.