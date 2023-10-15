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Ekonomi 69 milyar dolarlık satın alma gerçekleşti
Ekonomi

69 milyar dolarlık satın alma gerçekleşti

Yeniakit Publisher
2023-10-15 14:41:00 -
69 milyar dolarlık satın alma gerçekleşti

Microsoft, uzun düzenleyici incelemeler sonrasında, video oyunu şirketi Activision Blizzard'ı satın almayı tamamladı.

Şirketin, söz konusu satın almaya ilişkin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yaptığı açıklamada, 18 Ocak 2022'de varılan anlaşmanın hükümleri uyarınca birleşmenin tamamlandığı bildirildi.

Microsoft Gaming Üst Yöneticisi Phil Spencer, paylaştığı blog yazısında, sevilen Activision, Blizzard ve King oyun serilerini platformlarına getirmek için çalışmalara başladıklarını belirterek, gelecek aylarda oyunların ne zaman oynanabileceği hakkında daha fazla bilgi paylaşacaklarını kaydetti.

Satın alma ile Microsoft, aralarında Call of Duty, Crash Bandicoot, Diablo, Overwatch, StarCraft, Tony Hawk Pro Skater ve Warcraft'ın da bulunduğu geniş bir video oyunu serisi portföyü elde etti.

Düzenleyici incelemeler satın almayı geciktirdi

Xbox oyun sisteminin üreticisi Microsoft, Ocak 2022'de "Call of Duty" ve "World of Warcraft" gibi oyunların yapımcısı Activision Blizzard'ı yaklaşık 69 milyar dolara satın alma planını açıklamıştı.

Microsoft'un karşılaştığı düzenleyici engeller, Haziran 2023'te tamamlanması planlanan satın alma işlemini geciktirmişti.
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İngiltere Rekabet ve Pazarlar Kurumu (CMA), Eylül 2022'de anlaşmaya yönelik inceleme başlatmış ve bu yıl nisanda da Microsoft ile Activision Blizzard arasındaki anlaşmanın bulut oyun pazarının geleceğini değiştireceğine yönelik endişeleri gerekçe göstererek satın almayı engellemişti.

Avrupa Birliği (AB) yürüttüğü rekabet incelemesini tamamlayarak Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay vermişti.

AB onayı için Microsoft, Avrupalı tüketicilere Activision'ın oyunları için 10 yıl ücretsiz bulut oyun hizmeti sunma taahhüdünde bulunmuştu.

ABD Federal Ticaret Komisyonu'nun (FTC), Microsoft'un bilgisayar oyun firması Activision Blizzard'ı satın almasını engellemek üzere açtığı dava da Microsoft lehine sonuçlanmıştı.

Microsoft, temmuz ayında Activision ile imzaladığı anlaşma kapsamında daha yüksek fesih ücreti ve yeni ticari düzenlemeler karşılığında birleşme takvimini 18 Ekim'e kadar uzatmıştı.

Son olarak CMA bugün, Microsoft'un Activision Blizzard'ı bulut oyun hakları hariç satın almasına onay verdi.

 

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