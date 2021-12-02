69 günde tamamlanan Kumluca-2 Köprüsü bugün hizmete açılıyor

Karaismailoğlu, şunları bildirdi: “Yıkılan köprünün yerine bölgede ulaşımı sağlayacak Kumluca-2, 67 metre uzunluğunda ve 2x1 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol standardında projelendirilerek kısa sürede tamamlandı. 3 açıklıklı inşa edilen köprü 13 metre genişliğinde. Kumluca-2’nin ayak yüksekliği ise 7 metredir. Proje kapsamında ayrıca 316 metre uzunluğunda bağlantı yolu inşa edildi. Kozcağız-Kumluca-Abdipaşa Yolu’nda kesintiye uğrayan ve geçici köprülerle tesis edilen ulaşımın kesintisiz akışı sağlandı. Önceki köprüye göre uzunluğu iki kat artırılan Kumluca-2’nin yüksekliği 7 metreye çıkarılarak aşırı yağışın etkisiyle oluşabilecek olası olumsuz durumların önüne geçildi.”

Karaismailoğlu, Bartın’da sel felâketinin ardından 111 kilometrelik yolun 41 kilometrelik kesiminde hasar meydana geldiğini; 3 köprünün yıkıldığını hatırlattı. Karaismailoğlu, “Yıkılan 33 metrelik Kumluca-2’nin bulunduğu noktada 12 saatlik çalışmayla 20 tonun üstünde araçlar için 110 metrelik servis yolu inşa edildi. Hemen ardından 20 tonun altında olan araçlar için 40 metre uzunluğunda panel köprü kurularak 24 Ağustos’ta yol trafiğe açıldı” ifadelerini kullandı.