0553 313 94 23

678 organ bağışçısıyla Türkiye birincisi oldu

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Organ Bağışı Birimi Şubat ayı içerisinde ulaştığı 678 organ bağışçısıyla Türkiye birincisi oldu.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:59
678 organ bağışçısıyla Türkiye birincisi oldu

Samsun Gazi Devlet Hastanesi Organ Bağışı Birimi Şubat ayı içerisinde ulaştığı 678 organ bağışçısıyla Türkiye birincisi oldu.


Samsun Gazi Devlet Hastanesi Şubat ayında organ bağışında büyük bir başarıya imza attı. Hastane bünyesinde bulunan Organ Bağışı Biriminde görevli 2 hemşirenin ikna çabaları sonucunda Şubat ayı içerisinde 678 kişiye ulaşıldı. Bu rakam ise Gazi Devlet Hastanesini bu alanda Türkiye birincisi yaptı.


Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Emine Sehmen, bu başarının kendilerini çok onurlandırdığını söyledi. Önce fiziki mekandan işe başladıklarını ifade eden Sehmen, “Merdiven altında bir organ bağış birimimiz vardı. Çok görünen bir yerde değildi. Biz önce farkındalık artsın istedik. Merdiven altından organ bağış birimimizi alıp hastaların görebileceği polikliniklerin girişinde direkt göze batabilecek bir alana aldık. Daha sempatik bir yer yaptık. Logomuzda hayat ve canlılık logosu oldu” dedi.



“İnanmadığınız bir şeye karşınızdakine asla inandıramazsınız”


Organ Bağışı Biriminde 2 hemşirenin görevli olduğunu belirten Sehmen, "Çok gönülden hizmet veriyorlar. Buraya gelen hastalarımıza çok detaylı organ bağışı hakkında bütün bilgileri ve hukuki süreçleri anlatıyorlar. Kapı sürekli açık duruyor. Çalışmalarımız sonucunda 2019 yılı Şubat ayı içerisinde Türkiye’deki devlet hastaneleri arasında organ bağışçısı olarak 678 rakamıyla Türkiye birincisi olduk. İkinciyle aramızda 400 kişi fark var. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Burada çalışan arkadaşlarımızın çok büyük emeği var. Bu bir gönül ve inanmışlık işidir.İnanmadığınız bir şeye karşınızdakine asla inandıramazsınız. Arkadaşlarımızın çok büyük emekleriyle bu rakama ulaştık. Hepsine teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Sağlık Bakanlığı onaylı “Yoğun Bakım Hemşireliği” sertifika programı düzenlendi


Samsun’da devlet hastaneleri bünyesinde Sağlık Bakanlığı onaylı “Yoğun Bakım Hemşireliği” sertifika programını düzenleme yetkisi alan Gazi Devlet Hastanesinde, tüm Türkiye’den kursiyerlerin kabul edildiği 6 haftalık programın açılışı gerçekleştirildi. Gazi Devlet Hastanesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda konuşan Başhekim Uzman Dr. Emine Sehmen, 3 haftalık teorik eğitiminin ardından 3 haftalık da uygulamalı olarak toplamda ise 6 haftalık eğitim programının olduğunu belirterek program sonunda yazılı sınavda başarılı olanlara sertifikalarının verileceğini söyledi.


Samsun Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Uzman Dr. Mehmet Kılınç ise sertifika programının Samsun’un bir sağlık merkezi ve sağlık kenti olduğunun göstergesi olduğunu vurguladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tütüncü: “Varsak şehirleşme ivmesi kazanacak”
    1. Tütüncü: “Varsak şehirleşme ivmesi..
    2. 52 yaşında İstanbul’dan Çanakkale’ye..
    3. E Twinning ateşi Derbent Aladağ’da
    4. Uysal, hemşeri dernekleriyle ve..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımıza..
    6. ASMO’dan buruk kutlama
    7. Kaşıkçı'nın cesedinin akıbeti belli oldu
    8. "First Robotics Completition" devam..
    9. Kayıp gencin arama çalışmaları sürüyor
    10. Çetin Emeç Kartal’da Senfoni..
    11. Mustafa Sarıgül, Şişli için..
    12. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    13. Kulüpler Birliği, La Liga’yla..
    14. Kahramanmaraş’ta kaçakçılık operasyonu
    15. Yüksek Seçim Kurulu'ndan kritik..
    16. Mevlüt Uysal: İlçe halkının sahili..
    17. Eğitim alan ihracatçılar devlet..
    18. Dört kişilik ailenin tehlikeli..
    19. Güreşçilerden 7 madalya
    20. Mevlüt Çavuşoğlu: Biz Suriye sorununa..
    21. YSK sandık görevlisi ücretleri 2019..
    22. Bakan Pakdemirli: “Çiftçilerimizin..
    23. Laboratuvar cihazlarının kabusu..
    24. Siirt’te izne çıkan asker, trafik..
    25. Karın ağrısı şikayeti ile gittiği..
    26. Çınarcık’ta korkutan heyelan
    27. Akdeniz’den Uzaktan Eğitim Sertifikası
    28. Orhan Aydın: Enflasyonla mücadelede..
    29. Antepfıstığı Lisanslı Depo tesisin..
    30. Türkiye şampiyonu liseliler coşkuyla..
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    Erdoğan'dan İdris Naim Şahin açıklaması: Arkadaşını satan bu taklacıya dersini verin
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!