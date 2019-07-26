0553 313 94 23

670 gram olarak dünyaya gelen 'parmak bebek' yaşama tutundu

Sivas'ta 670 gram doğan ve tedavisinin ardından 1 kilo 900 grama ulaşan bebek, sağlığına kavuştu.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:16
670 gram olarak dünyaya gelen 'parmak bebek' yaşama tutundu

Sivas'ta yaşayan Sevgi (29) veMevlüt Kaya çiftinin yaklaşık 4 ay önce erken doğuma bağlı prematüre bebekleri dünyaya geldi.

Ailesinin Niyazi Miraç adını koyduğu 670 gram doğan bebek, gelişimini tamamlayabilmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kuvözde tedaviye alındı. 

Yoğun bakımda yaklaşık 4 ay süren tedavi sürecinin ardından 1 kilo 900 grama ulaşan ve yaşama tutunan Niyazi Miraç bebek, sağlığına kavuştu.

Bebeğinin yanından hiç ayrılmayan anne Sevgi Demir Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hamile olduğunu öğrendiğinde çok mutlu olduğunu belirtti.

"Ben ondan güç alıyorum o benden güç alıyor"

Bebeğinin 16 hafta erken doğduğunu anlatan anne Kaya, şunları kaydetti:

"670 gram doğdu. Çok korkmuştum. Hemen yoğun bakıma alındı. Herkes onu yaşatmaya çalıştı. Moral olarak çok kötüydüm. Beni teselli ettiler. Bebeğin hissedebileceğini söylediler. Onu incitmekten, ona dokunmaktan çok korkuyordum, onun için de beni hazırladılar. Ufak bakımlarla beni cesaretlendirdiler. Şu an çok mutluyum, onun kokusunu, kalp atışını hissediyorum. Çok farklı bir duygu. Ben ondan güç alıyorum o benden güç alıyor. 120 gündür doktorlar ve hemşirelerin sayesinde başardık. İnşallah evimize de gideriz.

Yenidoğan Bakım Ünitesi Sorumlusu Uzman Doktor Gaffari Tunç'da "Çok savaşçı bir bebekti. Gerçekten verdiğimiz tedavilere yanıt veriyordu. 670 gram doğmuşken 1 kilo 900 grama kadar çıkardık. Annesi her 3 saatte bir gelip görüyor. Emzirmeye çalışıyor. Biz de destek veriyoruz. İnşallah bebeğimizi sağlıklı bir şekilde taburcu ederiz." dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:16
  1. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  2. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
  3. bebek
  4. Sivas

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hakkari Belediyesinden yol onarım çalışması
    1. Hakkari Belediyesinden yol onarım..
    2. Şanlıurfa’da tefecilere operasyon: 12..
    3. Malezya Başbakanı Mahathir, Sabiha..
    4. Kartepe’de uluslararası yarışma
    5. Anne ve ikiz çocukları kazada yaralandı
    6. Yüksekliği hesaplayamadı, kamyonetiyle..
    7. “Sıfır Atık Projesi” ile 874 ağaç..
    8. Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücü..
    9. Uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
    10. Ordu’da patpatlara trafik cezası
    11. 3 gün zorlama hapsinden tutuklandı
    12. Plaj voleybol turnuvası başladı
    13. En acı tablo: Anne-kız birlikte son..
    14. 286. Sokak’ta yol çalışması
    15. Azerbaycan vizeleri kaldırıyor
    16. Mezarlıklarda bayram temizliği devam..
    17. Rektör Turgut: “Biz hekimlerin..
    18. "Turizmde cesur olacağız"
    19. Bilecik’te kaza yapan otomobil yandı:..
    20. "Fındıkta beklentilerin üzerinde fiyat..
    21. İspanya'da hükümet krizi: Sanchez yine..
    22. TRAKYAKA Vali Ekrem Canalp..
    23. Hatay'da ambulans ile otomobil..
    24. Kütahya Tavşanlı 1014 konut projesinde..
    25. Hrant Dink cinayetine ilişkin davada..
    26. Mehmet Güllüoğlu: Altyapının..
    27. Gercüş’e bağlı Karalan köyü muhtarı..
    28. Van’da sulama kanalına düşen genç..
    29. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    30. Şanlıurfa'da feci kaza: 8 yaralı
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Şüpheli Erhan Çelik'in ifadesi ortaya çıktı! "Beni kimse uyarmadı"
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Cumhurbaşkanı Sibsi öldü!
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!