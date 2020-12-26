6.6'lık deprem sonrası İzmir’deki konteyner kentin ‘ilk bebeği’
İzmir’deki depremde 7 aylık hamile olan ve evleri ağır hasar gördüğü için AFAD koordinasyonunda kurulan konteyner kente taşınan Suriyeli genç kadının “Adnan” ismini verdiği çocuğu, geçici barınma merkezinin ilk bebeği oldu.
Ömer Abud ile Nura Ahmed çifti, 3 yıl önce ülkeleri Suriye’deki iç savaştan kaçarak yeni bir hayat kurma hayaliyle İzmir’e yerleşti. Çiftin, Bayraklı Çiçekli Mahallesi’nde oturduğu ev, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde ağır hasar aldı. Bir süre çadırda kalan aile, AFAD tarafından Bayraklı’da kurulan geçici barınma merkezine taşındı. 20 yaşındaki Nura Ahmed, hastanede sağlıklı bir şekilde 2. çocuğunu dünyaya getirdi.