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667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

- İkinci gün karşılaşmaları tamamlandı

07 Eylül 2019 Cumartesi 18:15
667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde bu yıl 667'ncisi düzenlenen Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde, ikinci gün müsabakaları yapıldı.

"Türk'ün ilk er meydanı" olarak gösterilen Elmalı'daki güreşlere, 72'si başpehlivan olmak üzere yaklaşık bin 500 pehlivan katıldı.

Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen güreşlerin ikinci gününde, son altı yılın başpehlivanı Orhan Okulu'nun yanı sıra ikiz kardeşler İsmail ve Turan Balaban, Ali Gürbüz, Mehmet Yeşil Yeşil, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Fatih Atlı da mücadele etti.

Alt boylarda final yapacak pehlivanlar dışında, başpehlivanlardan 16 sporcu yarınki finallerde mücadele etmeye hak kazandı.

Yarın 13 boyda çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları yapılacak.

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, yaptığı açıklamada, final mücadelelerinin çok daha çekişmeli geçmesini beklediklerini söyledi.

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, yarınki final karşılaşmalarının ardından ödül töreniyle sona erecek.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 18:15
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