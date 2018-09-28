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66 yaşında gözaltına alındı! Nedeni ise "pes" dedirtti

Antalya'da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 66 yaşındaki Nesrin T. gözaltına alındı.

28 Eylül 2018 Cuma 17:19
66 yaşında gözaltına alındı! Nedeni ise "pes" dedirtti

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 975 gram esrar ele geçirildi, Kübra A. (31) ve Nesrin T. (66) gözaltına alındı.

Alanya ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şüphelilere yönelik çalışma kapsamında Kübra A. (31) ve Nesrin T.'nin (66) uyuşturucu taşıdığı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, uyuşturucunun Saray Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerindeki bir işyerinde saklandığını tespit etti.

987 GRAM ESRAR, KANEPE İÇİNE GİZLENEN BEZ ÇUVAL İÇİNDE BULUNDU

Yapılan teknik ve fizik takip sonrası sabah saatlerinde belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, kanepe içine gizlenen bez çuval içerisinde 978 gram esrar ele geçirdi.

'UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ YAPMA' SUÇUNDAN YARGILANACAKLAR

Kübra A. ve Nesrin T. gözaltına alındı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 17:19
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