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659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu

- Güreşler, 29 Haziran-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak

11 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihi belli oldu


EDİRNE (AA) - 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 29 Haziran-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020'de gerçekleştirilecek 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için belediye encümeni toplandı.

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 659. buluşma, gelecek yıl 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'ın dünyanın en eski organizasyonu olduğunu belirtti.

Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu ve ilgili kurumlarla görüşerek gelecek yılın Kırkpınar'ı için 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerini belirlediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 15:37
  1. Kırkpınar
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