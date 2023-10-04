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Aktüel 65 Yıllık köprü trafiğe kapatıldı: Tarihi Fevkani Köprüsü yıkılıyor, otopark ücretsiz olacak!
Aktüel

65 Yıllık köprü trafiğe kapatıldı: Tarihi Fevkani Köprüsü yıkılıyor, otopark ücretsiz olacak!

Yeniakit Publisher
2023-10-04 20:26:00 -
65 Yıllık köprü trafiğe kapatıldı: Tarihi Fevkani Köprüsü yıkılıyor, otopark ücretsiz olacak!

Zonguldak'ın simgesi haline gelen, 65 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü'nün günler sayılı. Zonguldak Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Fevkani Köprüsü'nün yıkımı süresince geçici olarak ücretsiz kullanılacak

Zonguldak'ın simgesi haline gelen, 65 yıl önce inşa edilen Fevkani Köprüsü'nün günler sayılı. Gözle bile hasarlarının fark edildiği köprü, risk taşıdığı gerekçesiyle yıkıma hazırlanıyor. Yıkım 2 Ekim'de başlıyor.

Trafik için tehlike alarmı: 2012'de kapatıldı, 2014'te sınırlı açıldı

ODTÜ'nün 2014'te hazırladığı raporda köprünün bakıma ihtiyacı olduğuna vurgu yapıldı. Ancak, bu uyarılara rağmen gerekli bakımlar yapılmadı. Riskin büyüklüğü nedeniyle 2012'de tamamen trafiğe kapatılan köprü, 2014'te sadece 3 ila 3,5 ton arasındaki araçların 30 km/h hız sınırlamasıyla geçişine izin verildi.

Esnaf mağduriyeti: tahliye için verilen süre dolmasına rağmen hâlâ taşınmadılar

Fevkani Köprüsü'nün altında faaliyet gösteren esnaflar için süreç zorlayıcı oldu. Belediye, 15 Ağustos 2022'de yıkım işlemlerini başlatmayı planladı. Esnaflara 30 Eylül 2023'e kadar taşınmaları için tebligat gönderildi. Ancak belirtilen tarihte esnaf, iş yerlerini tahliye etmedi.
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Yeni alanlar esnafı bekliyor: Elmaspark'ta yerler hazır

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, köprü altındaki esnafın mağdur edilmemesi için Elmas Park'ta 45 esnafa uygun dükkanların hazırlandığını belirtti. Alan, bu dükkanların kira almadan esnaflara tahsis edildiğini ve hızla taşınmaları için her türlü kolaylığın sağlandığını ifade etti.

Son Karar: 2 Ekim'de yıkım başlıyor
Belediye Başkanı, köprünün yıkımının 2 Ekim'de başlayacağını açıkladı. Yıkımın nedeni olarak köprünün riskli yapısını gösterdi ve esnafın mağdur olmaması için tüm adımların atıldığını vurguladı.

Zonguldak Belediyesi tarafından yapılan açıklama şu şekilde: “Lavuar Alanı Projesi başlayana kadar riskli yapı olan Fevkani Köprüsü'nün yıkımı süresince geçici olarak görseldeki beyaz alan ücretsiz otopark olarak kullanılacaktır. Diğer kırmızı ve lacivert alan ise işçi milli takımımız, ortak sevdamız Zonguldak Kömürspor’umuza destek olmak adına ücretli olarak devam edecektir."

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