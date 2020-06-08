  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

65 yaşındaki kayıp kadın kayboldu

Denizli’de hayvan otlatmaya giden ancak ortadan kaybolan 65 yaşındaki kadın, yaklaşık 24 saat sonra evinden 15 kilometre uzakta geçici hafıza kaybı geçirmiş halde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 21:27:35 -
65 yaşındaki kayıp kadın kayboldu

Denizli’de hayvan otlatmaya giden ancak ortadan kaybolan 65 yaşındaki kadın, yaklaşık 24 saat sonra evinden 15 kilometre uzakta geçici hafıza kaybı geçirmiş halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre, olay Sarayköy ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Dün sabah saatlerinde Sultan Uzunel (65), hayvanlarını otlatmak için evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Uzunel’den haber alınamayınca ve otlatmaya götürdüğü hayvanları da bulunamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine jandarma öncülüğünde AFAD, TRAC, AKUT, DAK ve İHH ekipleri tarafından arama kurtarma çalışması başlatıldı. Uzunel yaklaşık 24 saatin sonunda kaybolduğu mahalleden 15 kilometre ilerideki dağlık arazide bulundu. Yaşlı kadının geçici hafıza kaybı yaşadığı ve geçmişe dair bir şey hatırlamadığı öğrenilirken, Uzunel sonrasında olay yerine çağrılan ambulans ile kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı